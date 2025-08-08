Incidente a Zinola tra uno scooter e un pedone, si cercano testimoni: “Se qualcuno fosse stato in zona mi contatti”

Savona. Appello a trovare i testimoni di un incidente stradale avvenuto a Savona, in via Nizza a Zinola, martedì 5 agosto intorno alle 17.30 di pomeriggio.

A rimanere coinvolti nel sinistro sono stati uno scooter e un pedone.

“Un pedone – spiega chi cerca testimoni – mentre attraversava l’Aurelia fuori dalle strisce ha causato un’incidente ad uno scooter che sopraggiungeva in direzione Savona, nel tratto tra il ponte di Vado Ligure e la chiesa. Se qualcuno fosse stato in zona ed avesse assistito all’incidente o notato anche un piccolo dettaglio, la sua testimonianza sarebbe preziosa per ricostruire l’accaduto”.

“Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare il numero 349 7474272”, conclude .