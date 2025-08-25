Incidente a Campochiesa, schianto in moto: grave centauro trasportato in codice rosso in ospedale

Albenga. Grave incidente nella mattinata odierna (25 agosto). Il sinistro si è verificato a Campochiesa, una manciata di minuti prima delle 8.

La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione: coinvolta una moto, ma non è ancora chiaro se abbia fatto tutto da sola o ci sia stato il coinvolgimento di altri mezzi.

All’arrivo dei soccorritori, la Croce Bianca di Albenga e il personale del 118, il centauro era disteso a terra, privo di sensi.

I militi si sono subito resi conto della gravità della situazione. Il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato intubato e caricato in ambulanza. È stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo anche gli agenti della Polstrada, per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.