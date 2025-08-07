Incidente a Bardineto, uomo soccorso dopo una caduta: trasportato al Santa Corona

Bardineto. Paura a Bardineto, intorno a mezzogiorno, dove due persone si trovavano per un’escursione quando uno dei due, un uomo genovese, è rimasto vittima di un incidente.

L’uomo ha riportato diversi traumi, ma è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, del Soccorso Alpino e della Croce Rossa di Magliolo. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso Drago, ma alla fine si è optato per un’evacuazione via terra: prima in auto fino al centro di Bardineto e poi in ambulanza fino all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.