Savona. Oggi pomeriggio, poco prima delle 15, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Savona sono intervenuti in via Nizza, per un incendio che ha interessato la cucina esterna di Villa La Spagnuola Gavotti. Numerose le chiamate di soccorso pervenute alla sala operativa. E’ successo durante i preparativi di un matrimonio.

Le fiamme hanno avuto origine nella cucina esterna della struttura, propagandosi rapidamente e coinvolgendo quattro bombole di GPL e parte dell’area circostante, con l’incendio che ha interessato anche alcune palme ad alto fusto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area allontanando i presenti.

Contemporaneamente hanno provveduto a raffreddare le bombole con un ingente quantitativo di acqua per evitare che l’aumento di pressione dovuto al calore potesse provocare scoppi e relative esplosioni.

Sul posto è stata inviata inizialmente una squadra con autopompa serbatoio (APS) e modulo antincendio. Giunti sul luogo, è stato richiesto il supporto di un’autobotte e di un’autoscala per contenere e circoscrivere rapidamente le fiamme.

Incendio in via Nizza a Savona: intervento dei vigili del fuoco

L’incendio avrebbe interessato anche condutture del gas, motivo per cui è stato richiesto l’intervento dei tecnici di Italgas che hanno provveduto a mettere in sicurezza gli impianti per quanto di loro competenza.

Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento. “L’incendio sarebbe dovuto a un malfunzionamento di una bombola utilizzata dal catering – spiega la famiglia Gavotti -. Grazie alla tempestiva vicinanza e rapidità d’intervento dei Vigili del Fuoco di Savona, situati a poche centinaia di metri dalla villa, le fiamme sono state prontamente domate in pochi minuti, senza alcuna conseguenza per gli ospiti o per il regolare svolgimento dell’evento. Ringraziamo i Vigili del Fuoco, e le altre forze dell’ordine intervenute per la prontezza e l’efficienza, nonché gli operatori presenti per la competenza dimostrata nella gestione della situazione”.

Sul posto anche la polizia locale per dirigere il traffico e un’ambulanza della Croce Oro di Savona. Al momento non si registrano feriti né persone intossicate.