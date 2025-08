Incendio in uno stabilimento balneare ad Albissola Marina, vigili del fuoco presenti con tre squadre

Albissola Marina. Questa mattina, intorno alle ore 7:00, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all’interno del locale tecnico di uno stabilimento balneare (Bagni Sirena) situato sul litorale di Albissola Marina.

Dalla sede centrale di Savona è stata inviata una squadra operativa, supportata da una seconda squadra con autobotte per il rifornimento idrico e da una terza squadra con il carro autoprotettori, necessario a garantire la riserva d’aria compressa per gli operatori impegnati nello spegnimento in ambiente saturo di fumo.

Sul posto è giunto anche il funzionario per determinare le cause dell’incendio e per eseguire la valutazione delle condizioni di sicurezza dei locali.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio avrebbe avuto origine da un compressore d’aria situato nel locale tecnico. Le fiamme sono state circoscritte e spente.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nella regolazione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area. Sono in corso gli accertamenti per determinare con esattezza le cause dell’evento.