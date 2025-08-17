Incendio d’appartamento ad Albenga, intervento dei vigili del fuoco

Albenga. Intorno alle 1.20 di stanotte i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti in via Rita Levi Montalcini per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al primo piano di un condominio disabitato.

Le fiamme hanno interessato materassi, effetti personali e parte dell’arredamento. L’edificio è noto come luogo di rifugio per persone senza dimora. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte dalla squadra di Albenga con il supporto dell’autobotte per la riserva idrica. L’intero stabile è stato ispezionato anche con l’ausilio della termocamera per verificare l’eventuale presenza di persone. Non sono stati rinvenuti occupanti né si registrano feriti.

Sul posto erano presenti anche due pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.