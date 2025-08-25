Sotto controllo l’incendio boschivo a Mioglia: bonifica e indagini sulle cause del rogo

Mioglia. Aggiornamento ore 18.33 E’ sotto controllo l’incendio boschivo divampato nel pomeriggio di oggi nei boschi di Mioglia, in Val Bormida, che ha interessato anche il versante della provincia di Alessandria. Le operazioni di spegnimento sono ormai quasi completate, con gli ultimi focolai, cui seguirà l’azione di bonifica dell’area boschiva colpita dal fronte di fuoco.

Restano ancora da appurare le cause che hanno provocato il rogo: sono ancora in corso gli accertamenti e i riscontri del caso.

– Un incendio boschivo si è originato nel pomeriggio di oggi nei boschi di Mioglia, in Val Bormida, lungo il versante che confina anche con la località di Pareto (provincia di Alessandria).

Il denso fumo sprigionato dalle fiamme ha fatto scattare l’allarme: sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, assieme ai volontari Aib.

Considerato che il rogo appare abbastanza esteso, a coadiuvare le operazioni di spegnimento è stato allertato anche un elicottero per lanciare getti d’acqua sulla zona interessata dal fronte di fuoco.

Stando alle prime informazioni, l’incendio non minaccia le abitazioni più vicine della località valbormidese, ma si sta sviluppando in un’area interna.