Anche la Liguria partecipa alle operazioni di spegnimento del vasto incendio che è scoppiato qualche giorno fa alle pendici del Vesuvio, in Campania.

Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha attivato quattro squadre antincendio boschivo per supportare le operazioni di spegnimento.

In totale sono 16 volontari AIB e due funzionari della Protezione Civile regionale con compiti di coordinamento che hanno aggiunto Napoli.

I volontari provengono da tutte e quattro le province liguri e si sono ritrovati a Santo Stefano Magra per la partenza avvenuta questa mattina, domenica 10 agosto. Le squadre saranno subito operative per collaborare con le strutture locali e contribuire alla messa in sicurezza dell’area.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha intanto inoltrato al governo la richiesta di attivazione dello Stato di Mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale della Protezione Civile. In cenere vaste porzioni della pineta di Terzigno, con il coinvolgimento della Riserva Integrale Tirone, e i territori boschivi dei comuni di Trecase, Ercolano e Ottaviano, con un fronte di fuoco che, al momento, ha raggiunto i 3.000 metri e un’area di diverse centinaia di ettari bruciati.

Il Dipartimento di Protezione Civile nazionale ha mobilitato 23 squadre di volontariato di protezione civile provenienti da varie parti dell’Italia. Sei i canadair ancora in azione insieme ai mezzi regionali. Squadre di Vigili del Fuoco operative da oltre 24 ore e mezzi militari sono in supporto delle attività di spegnimento.