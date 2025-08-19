In migliaia a cantare nelle piazze: il “Karaoke Itinerante” di Giacomo Aicardi conquista la Riviera

Albenga-Andora-Finale. Due serate all’insegna della musica e del divertimento hanno animato piazza De André ad Albenga e piazza Santa Maria ad Andora, confermando il successo del “Karaoke itinerante” ideato e condotto da Giacomo Aicardi.

L’evento del giovane presentatore alassino ha richiamato migliaia di partecipanti, giovani e meno giovani, che si sono esibiti diventando i veri protagonisti di uno spettacolo dove il legame tra il palco e il pubblico è indissolubile.

“Siamo molto contenti del risultato di questi due grandi eventi e in generale dell’andamento della stagione, – ha dichiarato Aicardi ai microfoni di IVG. – L’anno scorso abbiamo inaugurato il progetto nelle piazze, dopo tanta esperienza nei locali savonesi, e sono orgoglioso della crescita che stiamo ottenendo, frutto di un grande lavoro di uno staff giovanissimo e appassionato che ci tengo a ringraziare”.

“Per noi è stato un onore esibirci nelle date cruciali della stagione estiva in due piazze così belle e importanti come Albenga e Andora. È doveroso ringraziare le amministrazioni comunali che hanno creduto nel nostro format. Penso sia un messaggio importantissimo da parte delle Istituzioni quello di sostenere i progetti dei giovani del territorio, che sono una grande risorsa per il futuro ma anche e soprattutto per il presente della Liguria.”

Il tour, che ha riscosso un notevole successo per il secondo anno consecutivo nel savonese, si concluderà il 29 agosto in piazza a Finale Ligure per una tappa finale che si preannuncia imperdibile.