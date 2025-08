Imposta di soggiorno, nel 2024 boom del gettito a Savona (+41%) e Albissola (+58%): i numeri dei Comuni della provincia

Savona. Savona e Albissola sono i due Comuni con l’aumento più alto del gettito derivante dall’imposta di soggiorno (nel 2024 rispetto al 2023).

È quanto risulta dall’elaborazione del Centro studi enti locali su dati del Mef, della Banca d’Italia e dell’Istat che conteggiano in tutta Italia 762 milioni di euro, il 19% rispetto al 2023.

In termini assoluti il primo posto nella classifica delle entrate per i Comuni è di Savona con 643.330 euro), segue Alassio (545.128) e Finale Ligure (514.615). La seconda e la terza hanno un’entrata simile al 2023 (rispettivamente +2% e 3%), un aumento sostanziale lo hanno fatto registrare tra il 2021 e il 2022 entrambe (post Covid).

Il calo più consistente (tra i Comuni per i quali sono riportati i dati) è di Tovo San Giacomo.

I dati relativi ai Comuni della provincia di Savona riportati dal Centro Studi Enti Locali

I numeri delle province liguri sono in crescita: in testa con il +61% Imperia (4.033.653), segue Genova con il +30% (11.558.018), al terzo posto La Spezia con il +10% (6.333.089) e infine Savona con il +9% (3.273.072).

In Liguria

La Liguria nel suo complesso ha ottenuto ben 25,2 milioni dell’imposta di soggiorno nell’ultimo anno trascorso, 5 milioni in più rispetto al 2023 con un aumento del 25%, mentre rispetto al 2020, quando sono entrati solo 8,3 milioni, il dato è più che triplicato.

In Italia

In vetta alla classifica dell’imposta di soggiorno nelle città italiane c’è Firenze che è cresciuta ulteriormente rispetto agli anni precedenti, passando dai 45,5 milioni del 2022 ai 69,8 del 2023 e poi ancora, con un aumento del 10%, ai 76,9 milioni del 2024. In seconda posizione Milano che accorcia le distanze rispetto alla città toscana e si porta – con un aumento di 14,4 milioni di euro (+23%) – a 76,5 milioni. Salda anche la terza posizione, sempre occupata da Venezia che ha però rallentato la corsa rispetto alle altre grandi città d’arte e ha chiuso con poco meno di 40 milioni di euro il 2024, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Seguono Trento con 29,7 milioni , Napoli con 19 milioni di euro (+9%), Bologna con 15,4 milioni (+22%), Rimini con 14,7 milioni (+28%) e Torino con 10,3 milioni che si confrontano con i 9,8 dell’anno precedente.

Il comune più piccolo tra i colossi della “top ten” è Sorrento. Nonostante i suoi poco più che 15mila abitanti, la fama internazionale delle sue coste gli sono valse un tesoretto da 9,1 milioni di euro – con un balzo del 32% rispetto al 2023 – e gli hanno consentito di superare anche Palermo che si è fermata a 8,7 milioni nonostante un aumento clamoroso rispetto al 2023, in cui aveva i pernottamenti dei turisti gli avevano portato in dote 4,8 milioni.

Oltre a Genova (+43%) sono significativi anche gli aumenti di Bolzano (da 961mila euro a 1,8 milioni), Taranto (da 143mila euro a 306mila) e Siracusa (da 1,3 milioni a 2,3). In controtendenza, tra le grandi città italiane: Livorno (-17%), Salerno (-10%), Reggio Emilia (-10%), Forlì (-8%), Novara (-5%) e Terni (-2%).