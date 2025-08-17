“Impegno per Finale” sui parcheggi Piaggio: “Operazione che poteva essere fatta nel 2024 e sarebbe costata 150 mila euro meno”

Finale Ligure. Il gruppo di minoranza “Insieme per Finale” interviene sul nuovo intervento parcheggi ex Aree Piaggio.

“Finalmente siamo arrivati ad avere nuovi posti auto. Di questo siamo tutti contenti, e l’idea ed i progetti erano già di altri, e potevano essere realizzati un anno fa, ma riconoscerlo a qualcuno pesa.

Ma attenzione. L’amministrazione, come ormai ci sta abituando (vedi consulenze turismo) non dice tutto. Un po’ di storia per chi avesse veramente voglia di sapere”.

“Ad aprile 2024 l’amministrazione Frascherelli stanzia 150 mila euro per eseguire l’intervento di sistemazione dell’area ed apertura parcheggi in ex zona Piaggio. Stanziamento effettuato sulla base di un computo metrico per la realizzazione di un area da adibire a parcheggio (circa 200 posti auto appunto). Nelle idee originarie l’intervento sarebbe stato a carico del Comune, gestione e manutenzione ordinaria per Servizi di Riviera (come tutti gli altri parcheggi del territorio), comodato gratuito da parte della Proprietà che non avrebbe dovuto effettuare lavori per il Comune. A luglio 2024 l’attuale amministrazione senza alcun tipo di interazione con la proprietà Piaggio, elimina lo stanziamento fatto dalla precedente amministrazione e praticamente si dimentica dell’area fino a giugno 2025 . Infatti la pratica di autorizzazione parte nel mese di giugno 2025 nonostante nell’arco di un intero anno venga promessa una imminente apertura prima in autunno 2024, poi per Natale 2024, poi per la primavera, infine per la stagione estiva. Il parcheggio è invece disponibile da ferragosto 2025, quando ormai la stagione estiva volge al suo compimento”.

“Tralasciando il fattore temporale diamo due informazioni dal lato economico. La cifra necessaria a maggio 2024 era di 150 mila euro per avere a disposizione un area asfaltata, illuminata ed agibile come parcamento. A distanza di un anno la cifra per i lavori è stata di 350 mila euro ed è stato chiesto alla proprietà di anticiparla in cambio di un affitto dell’area pari ad euro 72 mila (quota fissa) più una quota variabile calcolata su una percentuale sugli introiti della sosta , che dovrà versare Servizi di Riviera alla proprietà dell’area. Si può quindi dire che l’affitto annuo sarà vicino ai 100 mila euro (verosimilmente lo supererà ), mentre l’assessore all’urbanistica Luzi aveva dichiarato ‘utilizzo gratuito del compendio’. Convenzione siglata per un utilizzo triennale rinnovabile . Ma verosimilmente durerà qualche anno di più visto il percorso urbanistico che deve ancora ripartire e quindi un permesso di costruire per la proprietà Piaggio che non arriverà prima dei 4/5 anni”.

“In sintesi: l’operazione poteva essere fatta nel 2024 non a fine agosto 2025 e sarebbe costata al Comune 150 mila euro anziché diverse centinaia di migliaia. Oltre a ciò le tariffe: un area periferica che ai finalesi costerà di più rispetto alle altre aree blu del territorio. Ma costerà meno ai turisti. Cari finalesi, non facciamoci prendere dall’entusiasmo, prima occorre fare due conti in più” conclude la nota del gruppo di Guzzi, Geremia, Bricchetto, Montanaro.