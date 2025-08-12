Il varazzino Gabriele Giovati terzo al Campionato Mondiale di Twirling

Varazze. Terzo al Campionato Mondiale di Twirling, il varazzino Gabriele Giovati.

Il quindicenne ha conquistato il podio mondiale di specialità tecniche di Twirling in corso all’Inalpi di Torino.

Gabriele, con abilità e dedizione come richiede questa specialità sportiva, è arrivato a questo brillante risultato. Terzo nella specialità “Due Bastoni”. Orgoglio nella società Luna Rossa, di cui il giovane talento fa parte: “quello che rende ancora più impressionante questo risultato è il fatto che non abbia avuto accesso a palestre idonee per allenarsi. – affermano dalla sede e aggiungono – Nonostante le difficoltà logistiche e le limitazioni delle strutture disponibili, Gabriele ha lavorato sodo e ha dimostrato una determinazione incredibile, riuscendo a conquistare il podio mondiale.

La sua storia è un’ispirazione per tutti i giovani atleti che praticano questo sport e un esempio di come la passione e la dedizione possano superare gli ostacoli.

Il bronzo del quindicenne, è un motivo di orgoglio per la società Luna Rossa e per la sua allenatrice Elisa Gaggero e un esempio di come il talento e la determinazione possano portare al successo anche nelle condizioni più difficili. Congratulazioni per questo risultato”.