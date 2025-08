Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua presenta la guida “Varazze del Beato Jacopo”

Varazze. Sabato 9 agosto, alle 21,15, sul sagrato della chiesa Collegiata di sant’Ambrogio, si terrà una serata culturale e musicale dedicata al territorio, organizzata dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua

L’evento segna il lancio ufficiale della guida Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua, una pubblicazione e un progetto di servizio che celebra la ricchezza storica, artistica e culturale della città e del territorio, sulle orme del suo cittadino più illustre: Jacopo da Varagine.

La serata sarà introdotta da Simona Salvemini, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. A seguire, interverranno don Claudio Doglio storico e Stefano Termanini, editore. Sono previsti intermezzi musicali del Maestro Francesco Chimienti.

“Ci sono voluti due anni per realizzare la guida ‘Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua’ – spiega Simona Salvemini. – Questa pubblicazione è un dono alla cittadinanza e al territorio in cui il nostro Club opera (un’area che abbraccia da Arenzano a Celle Ligure e l’entroterra fino a Mioglia) ed è un’espressione concreta dello spirito rotariano. Saremo felici se questo nostro piccolo contributo diverrà un’opportunità per conoscere, rispettare, custodire e amare il nostro territorio e la nostra comunità”.

“Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua”, che beneficia del patrocinio del Comune di Varazze e si fregia della prefazione del sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, ha visto la collaborazione di numerosi studiosi e storici locali, oltre alla collaborazione degli assessori Mariangela Calcagno e Marilena Ratto, è stata realizzata grazie all’impegno di Mauro Di Tria, confrontandosi con i maggiori attori del territorio e coinvolgendo associazioni culturali, sociali, sportive del territorio.

L’opera è concepita come una “rete in cui si esprimono le peculiarità che Varazze e i suoi dintorni offrono ai cittadini e ai turisti”: si raccontano aneddoti e curiosità su varazzini illustri e viene presentato il calendario degli eventi e delle manifestazioni ricorrenti.

Durante la serata, don Claudio Doglio illustrerà la figura del Beato Jacopo da Varagine, che i suoi contemporanei ebbero in considerazione quale “pozzo di immenso sapere”, autore di opere celebri, tra cui, in particolare, la “Legenda Aurea” e la “Chronica Civitatis Ianuensis”. Stefano Termanini, editore, illustrerà gli aspetti specifici della guida, mettendo in rilievo come si presenti e si offra quale strumento flessibile nelle mani del cittadino e del turista.

“Oggi si parla molto di turismo sostenibile, – commenta Stefano Termanini. – Quando lo si fa, si pensa soprattutto al riciclo e al buon uso dell’energia. È giusto: non si può prescindere da questi aspetti. Noi crediamo, tuttavia, che la più compiuta dimensione della sostenibilità passi attraverso la migliore comprensione e consapevolezza di un territorio. Occorre conoscere il luogo in cui si è, nella sua prospettiva storica, nelle sue peculiarità e possibilità. Occorre saperlo apprezzare per ciò che può darci, in quanto a sapori, a occasioni sportive e culturali, a impiego soddisfacente e produttivo del nostro tempo libero. Soltanto in questo modo, invece di degradarsi e consumarsi: un territorio diventerà tanto più ricco quanto più se ne fruirà”.

“La guida ‘Varazze del Beato Jacopo nella Riviera del Beigua’ è stata pensata per essere una vera e propria ‘amica’ del turista, che verrà accompagnato alla scoperta delle meraviglie di Varazze e del suo territorio. Utilizza numeri, lettere e colori per proporre due percorsi distinti: uno dedicato al Beato Jacopo da Varagine e l’altro a edifici e luoghi di interesse sulla costa e nell’entroterra. Inoltre, include una cartina e QR code per accedere al sito turistico di Varazze e all’audioguida”.