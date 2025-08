Il Premio Loano si trasforma: nasce RiGenerazioni il nuovo festival delle “tradizioni aumentate”

Loano. Dopo vent’anni al centro della scena musicale folk italiana, il Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana cambia pelle e si rinnova profondamente. Nasce così RiGenerazioni – Tradizioni aumentate, un nuovo festival che prende le mosse dal prestigioso riconoscimento nato nel 2005, ampliandone l’orizzonte: non più solo un premio, ma un vero e proprio osservatorio creativo sui linguaggi della musica di tradizione che mutano, si contaminano e si aprono a nuove geografie sonore.

Dal 5 al 14 settembre a Loano (SV) e nei suggestivi borghi dell’entroterra ligure – Balestrino, Boissano e Toirano – RiGenerazioni si presenta come un festival diffuso, immersivo e partecipato, capace di saldare l’ascolto musicale con la scoperta del territorio, l’incontro tra generazioni e il dialogo tra linguaggi. Una rassegna che non si rivolge soltanto agli appassionati di folk, ma a chiunque sia curioso di esplorare i nuovi confini della musica che parte dalla tradizione per reinventarne il DNA.

“Dopo il ventennale e la trionfale edizione dedicata ad Alan Lomax – spiegano i direttori artistici Jacopo Tomatis e Ciro De Rosa – sentivamo l’esigenza di fare un passo avanti. RiGenerazioni nasce come piattaforma per musiciste e musicisti capaci di ripensare la tradizione con piena libertà espressiva, attingendo a linguaggi contemporanei come l’elettronica, il post-rock, l’improvvisazione, e persino la manipolazione di archivi sonori. È un invito ad abitare il presente e a immaginare il futuro con le radici ben salde nella memoria collettiva”.

A Loano sarà assegnato come sempre il “Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana” al Miglior Album e al Miglior Album Giovani del 2024: vincitori rispettivamente Maria Mazzotta con Onde (Zero Nove Nove) e Pierpaolo Vacca con Travessu (Tŭk Music). Proprio loro saranno protagonisti delle serate d’apertura sul lungomare loanese, insieme a maestri come Alfio Antico, “il mastro Geppetto della world musica italiana” che quest’anno insieme al produttore e dj milanese Go Dugong ha firmato lo straordinario e innovativo album La macchia, e a virtuosi come Alessandro Santacaterina in un programma che alterna concerti e talk pubblici sul tema delle “tradizioni aumentate”.

La seconda parte del festival porterà la musica nei borghi dell’entroterra: a Boissano il gruppo Lindal fonderà tradizione occitana ed elettronica visionaria; a Balestrino, Lavinia Mancusi, cantante e polistrumentista romana, condurrà in un viaggio profondo tra nascita e rinascita a partire dal suo ultimo lavoro, A Cruda Voz, con una voce potente, nuda e radicata, capace di abbracciare l’umanità più autentica e resistente; nella suggestiva Grotta della Basura di Toirano, il Duo Giacchero–Rey intesserà trame sonore tra occitano e francoprovenzale.

Ma RiGenerazioni è molto più di un cartellone musicale: è un laboratorio culturale diffuso, che accoglie esperienze di civismo attivo, inclusione, accessibilità e valorizzazione del patrimonio locale. Camminate in natura, degustazioni di prodotti tipici in collaborazione con le Pro Loco, laboratori creativi per bambine e bambini (dal riciclo musicale alla focaccia con le erbe), progetti visuali e racconti di comunità costruiscono un festival aperto, conviviale, in dialogo costante con i suoi luoghi e abitanti.

RiGenerazioni è organizzato dall’Associazione Compagnia dei Curiosi, con il contributo del Comune di Loano, della Fondazione A. De Mari, il patrocinio di ANCI dei Comuni di Balestrino, Boissano e Toirano e la collaborazione attiva di numerose realtà territoriali ( Pro Loco Balestrino, Pro Loco Boissano, Cosa vuoi che ti legga? APS, Biblioteca Civica “Baccio Emanuele Maineri” di Toirano, Le Valigette, Slow Food Albenga Finale Alassio). Una rete ampia e plurale che contribuisce a fare del festival non solo una vetrina d’eccellenza per la nuova musica tradizionale italiana, ma anche un’esperienza collettiva e trasformativa.

La direzione artistica è a cura di Jacopo Tomatis e di Ciro De Rosa, con la collaborazione di Enrico de Angelis, Lucia Campana, Annalisa Scarsellini e Davide Valfrè.

Sono partner il Premio Andrea Parodi e Folkest.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma completo è disponibile sul sito.

PROGRAMMA

CONCERTI

LOANO

Venerdì 5 settembre 2025 – Lungomare, Orto Maccagli

ore 21.30

PIERPAOLO VACCA

I piedi ben piantati nei repertori tradizionali sardi e la testa rivolta verso nuovi territori sonori, Pierpaolo Vacca presenta il suo album d’esordio Travessu, pubblicato da Etnotǔk, la collana “etnica” dell’etichetta Tǔk Music di Paolo Fresu.

Premio Loano Giovani 2024 – Fondazione De Mari

ore 22.30

ALFIO ANTICO

Alfio Antico è il mastro Geppetto della world music italiana. I suoi burattini sono i tamburi. Li forgia in forme differenti, con pelli diverse, li ricama, li “alliscia” e – fra i pochi al mondo – riesce a dare loro una voce, un cuore e un’anima.

Sabato 6 settembre 2025 – Lungomare, Orto Maccagli

ore 21.30

ALESSANDRO SANTACATERINA

Fra i maggiori virtuosi della chitarra battente contemporanea, Alessandro Santacaterina è uno di quei musicisti che stanno ripensando in chiave sperimentale gli strumenti della tradizione meridionale. A RiGENERAZIONI presenta il suo album d’esordio Santacaterina.

ore 22.30

MARIA MAZZOTTA

Maria Mazzotta, a lungo voce del Canzoniere Grecanico Salentino, ha avviato da qualche tempo una brillante carriera solista. Onde – Premio Loano per il Miglior Album 2024 – apre a suoni elettrici e post-rock.

Premio Loano Miglior Album 2024

Domenica 7 settembre 2025 – Rifugio Pian delle Bosse

ore 11.30

ALESSANDRO SANTACATERINA

Un live speciale di Alessandro Santacaterina, fra il mare e la montagna, al Rifugio Pian delle Bosse.

BOISSANO

Venerdì 12 settembre 2025 – Piazza G. Govi

ore 21.30

LINDAL bal folk

Un bal folk aumentato, quello dei piemontesi Lindal: melodie, ritmi e suoni della musica occitana vengono rielaborati e ripensati in chiave contemporanea. Per ascoltare e per ballare

in collaborazione con l’associazione Balà in riva a u ma’

BALESTRINO

Sabato 13 settembre 2025 – ex Scuderie del Marchese

ore 21.30

LAVINIA MANCUSI

Lavinia Mancusi presenta A cruda voz, un viaggio profondo e poliedrico nel ciclo vitale umano. La cantante romana trasforma il canto popolare in una mappa intima e collettiva, che affronta temi di nascita, amore, sofferenza, morte e rinascita.

TOIRANO

Domenica 14 settembre 2025 – Tanone (Grotta di Santa Lucia)

ore 18.00

DUO GIACCHERO-REY

Flavio Giacchero e Marzia Rey mescolano brani della tradizione con nuove composizioni, strumenti acustici ed elettronici, intrecciando suoni e lingue (l’occitano, il francoprovenzale, il francese) e dando voce a culture diverse.

Tradizioni aumentate TALK

LOANO

Venerdì 5 settembre 2025 – Giardini Caduti di Nassiriya, lungomare

ore 18.00

DI TAMBURI, ORGANETTI ED ELETTRONICA

Conversazione con Alfio Antico e Pierpaolo Vacca

Sabato 6 settembre 2025 – Giardini Caduti di Nassiriya, lungomare

ore 18.00

SALENTO ELETTRICO

Conversazione con Maria Mazzotta

Domenica 7 settembre 2025 – Rifugio Pian delle Bosse

ore 11.00

LA CHITARRA BATTENTE AL FUTURO

Conversazione con Alessandro Santacaterina

COMUNITÀ

TOIRANO

Lunedì 8 settembre 2025

ore 17.00 – Civica Biblioteca

PRESENTAZIONE DI “METAMORFOSI INCONTRA VOLTI DI COMUNITÀ”

Immagini e racconto di una comunità in cambiamento, un esperimento visivo e sociale

con Alessandra Munerol e Silvio Massolo

ATELIER DI COMUNITÀ

in collaborazione con Cosa vuoi che ti legga APS

rivolto a bambine e bambini dai 6 anni in su

LOANO

Venerdì 5/Sabato 20 settembre 2025

Civica Biblioteca A. Arecco (orario apertura biblioteca)

IO, NOI E IL MONDO

Dialoghi giocosi tra noi, la città, la natura per salvare la terra e l’ambiente

Mostra dei prodotti artistici realizzati dai bambini e le bambine della scuola materna “Simone Stella” e delle scuole primarie “Milanesi Valerga”.

Martedì 9 settembre 2025

ore 21.00 – Giardini Caduti di Nassiriya, lungomare (davanti Biblioteca Civica)

INSIEME A SLOWFOOD – “FACCIAMO… LA FOCACCIA CON LE ERBE AROMATICHE”

Laboratorio di cucina ligure rivolto a piccoli chef

con Anna Cricenti e Monica Maroglio, Condotta Slowfood Albenga – Finale – Alassio

Durante il laboratorio sarà allestita un’area letture ad alta voce con Tata Narrastorie Monica Maggi Atuttotondo

BOISSANO

Mercoledì 10 settembre 2025

ore 17.30 – Piazza G. Govi

CUCIAMO CON LE VALIGETTE – “COSA SARÒ?”

Laboratorio creativo di cucito rivolto a piccoli sarti

con Alessia Sciutto e Cristina Nobili – Le Valigette

Durante il laboratorio sarà allestita un’area letture ad alta voce con Tata Narrastorie Monica Maggi Atuttotondo

TOIRANO

Giovedì 11 settembre 2025

ore 17.30 – Parco Rosciano

“CARTA CANTA (E SUONA)”Un’Orchestra per il Futuro!

Laboratorio creativo. I bambini avranno l’opportunità di trasformare semplici materiali di riciclo in strumenti musicali unici.

con Tata narrastorie Monica Maggi Atuttotondo e Anna Maria Mazza

TERRITORIO

LOANO

Domenica 7 settembre 2025

Partenza alle ore 8.30

CAMMINATA AL RIFUGIO PIAN DELLE BOSSE

in collaborazione con il CAI Sezione di Loano

BOISSANO

Venerdì 12 settembre 2025

ore 19.00 – Piazza G. Govi

DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DELLA CUCINA TRADIZIONALE

in collaborazione con la Pro Loco di Boissano

BALESTRINO

Sabato 13 settembre 2025

ore 16.00 – Sala Consiliare

MAPPA STORICA E TOPOGRAFICA DI BALESTRINO

Presentazione della mappa storica del territorio realizzata dal cartografo e disegnatore Giovanni Pazzano

in collaborazione con la Pro Loco di Balestrino

ore 18.00 – ex Scuderie del Marchese

DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI DELLA CUCINA TRADIZIONALE

in collaborazione con la Pro Loco di Balestrino