Il Meteorologo Ignorante a Savona per la consegna del pannello a tema di “Stile Artigiano 2025”

Savona. Oggi presso la Bottega Bf Ceramiche è stato consegnato il pannello realizzato a Savona nell’ambito di “Stile Artigiano 2025” la manifestazione che celebra il saper fare artigiano e la creatività del nostro territorio.

L’opera, un pannello in bassorilievo di 1 metro per 50 cm, rappresenta la Liguria e i personaggi tipici delle previsioni del divulgatore scientifico “Il Meteorologo Ignorante”, ed è stata cotta e smaltata dagli artigiani savonesi_ BF Ceramiche, Agorà, Stella d’Argento e Joeliz_ e realizzata dai visitatori, addetti ai lavori e amministratori durante la manifestazione lo scorso giugno.

Il manufatto è stato ufficialmente consegnato proprio al Meteorologo Ignorante, diventando così simbolo dell’incontro tra creatività artigiana, divulgazione e cultura popolare.

“Momenti come quello di questa mattina sottolineano l’importanza di eventi come “Stile Artigiano” capaci di rafforzare il legame con il territorio anche dopo la loro conclusione. Il pannello è stata una grande tela su cui ognuno ha lasciato il proprio contributo artistico per creare un prodotto finito rappresentativo della nostra città e del nostro artigianato. Un ringraziamento speciale, infatti, va ai ceramisti savonesi per il grande lavoro e professionalità.” Commenta Nicoletta Negro Assessore alla Cultura savonese, presente questa mattina all’ incontro.

“Questo pannello rappresenta il lavoro, la passione e la creatività che contraddistinguono il nostro artigianato – ha dichiarato Fulvia Becco Direttore di Confartigianato Savona –. Consegniamo alla città e al Meteorologo Ignorante un’opera che racconta l’identità e il valore delle nostre imprese e della Liguria stessa”.

Il Meteorologo Gianfranco Safiotti, noto divulgatore scientifico ligure commenta: “Meteorologia e climatologia rispondono a precise regole e dinamiche che non riguardano solo l’atmosfera ma anche il territorio in cui viviamo. Conoscerne le peculiarità e la storia anche attraverso le sue tradizioni è qualcosa che mi ha da sempre affascinato e in occasione della 50esima tappa del mio ignotur l’approfondimento di una pratica e di un mestiere così antico e legato al territorio ha creato un legame meraviglioso con i ceramisti savonesi. Abituato, da sempre, a non far nulla che non abbia una valenza didattica, sociale o specificatamente territoriale, non posso che essere estremamente orgoglioso di aver ricevuto, quest’oggi, questo straordinario pannello dipinto, proprio nei giorni in cui andava in scena Stile Artigiano 2025 e la mia tappa dell’ignotur da chiunque, bambini compresi, si trovasse a passare da quelle parti. Le cose belle, così come i progetti belli, a volte, possono anche nascere per caso…”

L’appuntamento ha chiuso ufficialmente l’edizione 2025 di “Stile Artigiano”, che ha visto un grande successo di pubblico e un ricco calendario di incontri, workshop e momenti di confronto tra artigiani, istituzioni e cittadini.

Confartigianato Savona ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e rinnova l’impegno a sostenere e promuovere le eccellenze artigiane del territorio.