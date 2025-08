“Il mare per tutti” a Pietra Ligure, al via le attività di balneazione inclusive e gratuite per un turismo accessibile

Pietra Ligure. Al via da mercoledì 6 agosto e fino al 15 settembre, presso la spiaggia libera attrezzata del litorale di levante “Ex Leonessa”, le attività di acquaticità e balneazione inclusive e completamente gratuite del progetto “Il Mare per tutti”, dedicate alle persone con disabilità motoria, intellettiva e relazionale di vario grado, con l’obiettivo di promuovere il loro benessere psicofisico attraverso l’interazione con l’ambiente marino, la spiaggia e il mare.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pietra Ligure e promossa dagli assessorati alle politiche sociali e di inclusione e al turismo, è realizzata in partnership con ANFASS Albenga e l’Asd Associazione Basket Integrato Overlimits Albenga e supportata economicamente da Regione Liguria, attraverso il bando “Contributo per la realizzazione di azioni di accoglienza e accompagnamento al mare per le persone con disabilità 2025”.

L’attività si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, previo appuntamento, contattando il numero whatsapp 393.0659151 o direttamente presso la direzione della SLA “Ex Bagni Leonessa”, Lungomare Falcone Borsellino – Pietra Ligure (informazioni sul sito www.visitpietraligure.it, presso l’ufficio IAT del Comune di Pietra Ligure (piazza Martiri della Libertà, tel. 019.62931550, iat@comunepietraligure.it) e l’Infopoint “family experience”, via Matteotti angolo piazza San Nicolò).

“L’iniziativa, pur autonoma e in capo ad ANFASS per la peculiarità del bando di Regione Liguria rivolto a enti del terzo settore, si pone in piena continuità con le attività attivate grazie al progetto ‘Mare per tutti – Tutti per mare’, vincitore nel 2022 del bando di Regione Liguria/Ministero per la disabilità di cui il Comune di Pietra Ligure è stato capofila insieme a diversi Comuni e realtà e associazioni del nostro territorio. Una iniziativa importante che ci ha dato l’opportunità di promuovere un turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità che la nostra amministrazione continua a portare avanti con iniziative cui teniamo moltissimo e sulle quali continuiamo ad impegnarci per reperire le risorse economiche necessarie – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e gli assessori alle politiche sociali e di inclusione Marisa Pastorino e al turismo Daniele Rembado – Il Comune di Pietra Ligure è Bandiera Lilla da diversi anni e la nostra attenzione nei confronti dell’accessibilità e dell’inclusività sociale è da sempre massima e si riflette in azioni che sono già realtà e in molte altre che continuiamo a pensare e realizzare, conviti della bontà della risposta sociale che vogliamo offrire ma anche della preziosa opportunità di potenziare l’attrattività turistica del nostro territorio e siamo contenti di essere riusciti, anche quest’anno e grazie ad ANFASS, .a dare concretezza a quella che per noi è una priorità programmatica ed attivare questo servizio molto importante. E allora, anche quest’anno, buon mare a tutti”, concludono De Vincenzi, Pastorino e Rembado.

“Il progetto, che ha come obiettivo primario l’inclusione sociale attraverso l’incremento del benessere psico-fisico, rientra nella nostra consueta attività focalizzata all’offerta di servizi a persone con disabilità e alle loro famiglie e si integra nell’abituale politica e messa in campo di buone pratiche promosse dal Comune di Pietra Ligure per il welfare dei residenti e dell’accoglienza turistica – commentano da ANFASS Albenga – Il servizio, completamente gratuito, vuole essere una opportunità a svolgere attività motoria e di svago, nel piacevole ambiente marino, per persone, di ogni età, con disabilità di varie tipologie e difficoltà motorie di vario grado: dal semplice accompagnamento all’acqua, all’avvicinamento e immersione con sedia Jobel, all’attività di assistenza e natatoria di base. Il servizio è garantito da operatori qualificati nel trattamento con persone disabili”, concludono da ANFASS.