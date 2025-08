Il Lions Club “Loano Doria” dona all’ospedale Santa Corona dispositivi di protezione per i pazienti oncologici

Pietra Ligure. Un altro Service ha visto protagonista il Lions Club “Loano Doria”, che oggi (1 agosto) ha donato al reparto Angiografia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dispositivi di protezione dedicati ai pazienti oncologici.

Il presidente in carica Santiago Vacca, con il presidente dello scorso anno lionistico Luana Isella e la socia del Club Sabrina Bonino, hanno consegnato una fornitura di protezioni in microfibra waterproof per picc (catetere venoso centrale ad inserzione periferica) e glucometro a bottone, alla dtruttura di Angiografia interventistica con a capo il direttore sostituto Paolo Gazzo.

I dispositivi consegnati “sono utili nell’offrire una protezione giornaliera, contribuendo al mantenimento del livello della qualità della vita durante le cure dei pazienti”.

Presente la coordinatrice infermieristica della struttura, dottoressa Rosalba Masia.