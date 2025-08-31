Il gruppo “Impegno per Finale”: “Due simboli di Pia abbandonati e messi ai margini”

Finale Ligure. “Una comunità è fatta anche di simboli e tradizioni. Questi ci permettono di sentirci collettività e parte di un paese, di un rione con le sue identità e la sua storia.

Nel 2020 nel corso dei lavori di Via Santuario era stata fatta copia delle vecchia Fontana di Pia, regalata dall’architetto De Negri alla Comunità di Pia, sparita negli anni 80 durante i lavori di demolizione del tracciato ferroviario; con la riqualificazione del Rione la copia è stata posizionata lungo il camminamento pedonale con davanti due panchine in modo da conferire dignità alla fontana e la giusta visibilità. Oggi qualcuno ha fatto sparire le due panchine, coperto la fontana per aggiungere un posto auto. Risultato: la fontana non si vede neppure più ed ha perso ogni significato”.

Lo dichiara la minoranza consiliare in Comune a Finale Ligure.

“Discorso analogo per la Statua di Ganduglia del Nebiolo. Posizionata nel maggio 2024 presso il Lungomare Migliorini, nella zona di Pia, con il volto rivolto verso il Monte, suo luogo di origine, ed in parte verso il mare , oggi giace dopo oltre un anno nei magazzini comunali. Nonostante le numerose segnalazioni della minoranza e l’invito a riportarla nel rione di appartenenza l’assessore ai lavori pubblici Folco nel consiglio comunale di luglio ha riferito che sarebbe stata posizionata immediatamente (ma ormai sappiamo che la concezione temporale per l amministrazione in carica è molto confusa) sempre sul Lungomare a ponente della fontana , quindi nel Rione di Marina”.

“Spesso i gesti e le piccole attenzioni ai simboli di una comunità sono più graditi rispetto alle promesse altisonanti”, conclude la nota della minoranza.