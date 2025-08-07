Il finalese Debenedetti vicino ad una nuova sfida: pressing Entella e Juve Stabia

Finale Ligure. Il percorso di crescita di Alessandro Debenedetti è sotto gli occhi di tutti ormai: il simbolo perfetto del sacrificio unito a notevoli capacità calcistiche (CLICCA QUI PER APPROFONDIMENTO).

Dopo un buon ritiro con il Genoa, al rientro dai due anni al Mantova, il classe 2003 finalese sembra essere pronto ad un’altra esperienza in carriera.

Tra le squadre che si sono interessate all’attaccante ci sono la Virtus Entella e la Juve Stabia. Chiavaresi e campani al momento sono in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni. Saranno giorni importanti per capire chi la spunterà per l’ex Finale che, in ogni caso, vivrebbe un’altra sfida stimolante in Serie B.