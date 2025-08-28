  • News24
È ufficiale

Il Finale ufficializza il ritorno di Luca Ferrara: qualità e finalesità alla causa giallorossoblù

Le sue prime settimane di lavoro hanno impressionato molto mister Alessi e ora il club ritrova il suo "Ferro"

Generico agosto 2025

Finale Ligure. È tornato ufficialmente Luca Ferrara: il Finale ha annunciato che l’esterno d’attacco classe 1993 farà parte della rosa a disposizione di mister Diego Alessi.

Il tecnico, come aveva dichiarato pubblicamente, è rimasto molto soddisfatto dell’approccio di Ferrara in queste prime settimane di lavoro da aggregato.

Non ha saltato una seduta, va a tremila all’ora e ci tiene tantissimo. Un atteggiamento impeccabile che lo ha riportato a vestire quella maglia giallorossoblù che ha indossato per più di un decennio tra Eccellenza e Serie D.

Il comunicato

La Società F.B.C. Finale è felice di poter annunciare il ritorno di Luca Ferrara!

Il classe ’93 ha fatto parte del gruppo che ha fatto la storia del nostro club, ed ha contribuito a vincere l’Eccellenza nel 2016, conquistando la promozione in Serie D, categoria nella quale poi collezionerà diverse presenze.

Dopo la D, una breve parentesi al Vado, poi nuovamente in giallorossoblu durante il periodo in Eccellenza. Qualche problema fisico lo tiene lontano dai campi, ma ritornerà a calcarli ufficialmente con il Città di Savona nella stagione 23/24. Ora un nuovo capitolo con i nostri colori

A Luca un sincero in bocca al lupo per la nuova stagione!

Generico agosto 2025
Good vibes
Finale, Alessi: “Vedo progressi e grande applicazione. Ferrara? Serve pazienza ma va ai tremila e ci tiene tantissimo”
