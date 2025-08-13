Il Finale piange la scomparsa dello storico dirigente Mario Bolla

Finale e il Finale perdono una figura storica del mondo giallorossoblù. Si è spento Mario Bolla, un punto di riferimento per il calcio dilettantistico finalese. Nella foto, la reunion tra il dirigente e mister Monteforte, ex allenatore degli anni d’oro.
Il comunicato del club
La Società F.B.C. Finale esprime profonda vicinanza alla famiglia Bolla per la scomparsa di Mario.
Nostro storico dirigente negli anni più recenti, Mario è stato anche uno dei punti di riferimento della Finalborghese, ricoprendo la carica di Presidente. Alla famiglia e ai suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze.
