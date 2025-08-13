Il Finale piange la scomparsa dello storico dirigente Mario Bolla

Finale e il Finale perdono una figura storica del mondo giallorossoblù. Si è spento Mario Bolla, un punto di riferimento per il calcio dilettantistico finalese. Nella foto, la reunion tra il dirigente e mister Monteforte, ex allenatore degli anni d’oro.

Il comunicato del club

La Società F.B.C. Finale esprime profonda vicinanza alla famiglia Bolla per la scomparsa di Mario.