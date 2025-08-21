Il delegato del Coni di Savona Roberto Pizzorno: “Digiuniamo per la pace, passaparola fra le società”

Savona. “Tesserati, dirigenti e tecnici del mondo sportivo savonese, accogliamo l’appello del papa e digiuniamo per la pace in Terra Santa”. Così il delegato del Coni della provincia di Savona, Roberto Pizzorno, invita gli uomini e donne dello sport “a seguire le parole di Leone XIV affinché si metta la parola fine a tutte le guerre”.

“Lo sport è amicizia, fratellanza, solidarietà. E proprio su questa ultima parola, ‘solidarietà’, il mondo dello sport deve soffermarsi e riflettere. Solidarietà significa essere solidali con il prossimo. Con chi ha bisogno di aiuto ed è in difficoltà. In questi giorni stiamo tutti in apprensione per quello che sta succedendo in Terra Santa, nella striscia di Gaza, dove adulti, e soprattutto bambini vengono uccisi mentre si accingono ad andare a prendersi il cibo”.

“Per questo, seguendo l’invito di papa Leone XIV, che ha lanciato, per venerdì 22 agosto, una giornata di digiuno e di preghiera, per la conclusione delle guerre a Gaza, in Ucraina ed in ogni parte del mondo, invito tutti i dirigenti del mondo sportivo savonese a seguire l’appello del Pontefice e farsi promotore con tutti i propri tesserati, dirigenti e tecnici. Facciamo un passaparola per la Pace”.

Continua Pizzorno: “Lo sport deve aderire all’invito, per questo chiedo alle società sportive di invocare il dono della riconciliazione per la nostra Terra. Dobbiamo unirci al pressante appello del Papa. Non possiamo stare inermi al perdurare di situazioni di violenza, odio e morte. Dobbiamo fermare la guerra in ogni modo ed allontanare da ogni popolo l’orrore della guerra e di illuminare le menti di quanti hanno responsabilità politiche e diplomatiche. E come dice Papa Leone XIV, la pace non è un’utopia. La pace è una via è una via umile, fatta di gesti quotidiani, che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione”.