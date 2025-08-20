Il consigliere Vaccarezza in visita in Valle Erro: “Migliorare la viabilità dell’entroterra per valorizzare il territorio”

Sassello. Giornata in Valle Erro, e in particolare a Sassello, per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Ho fatto una piacevole chiacchierata e un confronto con il sindaco di Sassello Gian Marco Scasso, il sindaco di Mioglia Gianni Borreani e il presidente di Ente Parco del Beigua Daniele Buschiazzo – spiega – I temi di valorizzazione del nostro entroterra sono davvero vasti e diversificati. Si spazia dalla promozione del turismo sostenibile che incentiva la scoperta di sentieri naturalistici e borghi storici, alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e specialità gastronomiche che rappresentano l’identità del territorio. Non meno importante è il recupero del patrimonio edilizio e rurale, che può rivitalizzare le comunità e offrire nuove opportunità di accoglienza”.

“Tutto questo però è subordinato al tema cardine dell’incontro di stamani che è la viabilità, da quella comunale a quella provinciale con, in questo caso, un occhio di riguardo alla strada del Beigua.

Strade efficienti e sicure sono essenziali: senza collegamenti adeguati, le comunità locali rischiano l’isolamento, con conseguenze negative su economia, servizi essenziali e turismo. Migliorare la rete stradale dell’entroterra significa quindi investire nel futuro, valorizzando le risorse del territorio e garantendo a tutti i cittadini le stesse opportunità” conclude Vaccarezza.