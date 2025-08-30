Il comprensorio ingauno piange la scomparsa di Edgardo Badoino, aveva solo 51 anni

Cisano sul Neva. Il comprensorio ingauno piange la scomparsa di Edgardo Badoino, venuto a mancare a soli 51 anni.

Di professione ingegnere, originario di Arnasco, era residente a Cisano e molto conosciuto nel ponente, in particolare ad Alassio.

La notizia si è diffusa velocemente, suscitando grande cordoglio e decine di messaggi di vicinanza alla famiglia.

Badoino lascia la moglie Gigliola, i figli Vittorio e Giorgio, la mamma Bruna, le sorelle Francesca e Alessandra e i nipoti.

Il rosario sarà recitato domani pomeriggio (domenica 31 agosto), alle 17, nell’abitazione di Badoino in via Piamboschi 66, a Cisano.

I funerali saranno celebrati il giorno successivo, lunedì 1 settembre, alle 15,30, nella parrocchia di San Giorgio ad Albenga.