Il Celle Varazze guarda in casa Samp: ufficiale Matteo Giolfo

Continua con il botto il mercato del Celle Varazze, per prepararsi al meglio per la prossima stagione di Serie D. È ufficiale infatti l’approdo in squadra di Matteo Giolfo, talentuoso prospetto classe 2006 cresciuto nelle giovanili della Sampdoria. Le civette rinforzano così ulteriormente la propria squadra per disputare nel migliore dei modi il massimo campionato dilettantistico.

Ecco il comunicato del club:

“Il Celle Varazze FBC comunica di aver raggiunto l’accordo di tesseramento per la prossima stagione 2025-26 con il giocatore Matteo Giolfo. Centrocampista offensivo classe 2006, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Sampdoria, dove ha svolto tutta la trafila del settore giovanile fino ad arrivare nella stagione appena conclusa a disputare il campionato Primavera e ad essere aggregato in diverse occasioni in prima squadra. La società dà il benvenuto a Matteo augurandogli buona fortuna in maglia biancoblù”.