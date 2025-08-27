  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Calciomercato

Il Celle Varazze guarda in casa Samp: ufficiale Matteo Giolfo

Il centrocampista offensivo classe 2006 è cresciuto nelle trafile blucerchiate oltre ad essere già aggregato in prima squadra

Matteo giolfo
fonte foto: profili social Celle Varazze
Continua con il botto il mercato del Celle Varazze, per prepararsi al meglio per la prossima stagione di Serie D. È ufficiale infatti l’approdo in squadra di Matteo Giolfo, talentuoso prospetto classe 2006 cresciuto nelle giovanili della Sampdoria. Le civette rinforzano così ulteriormente la propria squadra per disputare nel migliore dei modi il massimo campionato dilettantistico.
Ecco il comunicato del club:
“Il Celle Varazze FBC comunica di aver raggiunto l’accordo di tesseramento per la prossima stagione 2025-26 con il giocatore Matteo Giolfo.  Centrocampista offensivo classe 2006, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Sampdoria, dove ha svolto tutta la trafila del settore giovanile fino ad arrivare nella stagione appena conclusa a disputare il campionato Primavera e ad essere aggregato in diverse occasioni in prima squadra. La società dà il benvenuto a Matteo augurandogli buona fortuna in maglia biancoblù”.
Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.