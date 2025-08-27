Il 6 settembre torna l’Arnasca d’Argento, il convegno annuale della Cooperativa Olivicola

Arnasco. Sabato 6 settembre ad Arnasco si rinnova l’appuntamento con l’evento di punta della Cooperativa Olivicola di Arnasco: l’Arnasca d’Argento, convegno annuale dedicato quest’anno all’Olio Arnasca Dop. L’iniziativa si terrà sabato a partire dalle 17.30 in piazza 4 Novembre, davanti alla Cooperativa.

Il protagonista dell’evento è l’olio extravergine d’oliva Arnasca, recentemente insignito della DOP, confermando l’unicità del territorio e il lavoro della Cooperativa. Luciano Gallizia (presidente della Cooperativa) aprirà i lavori con il tema Arnasca DOP eredità di un territorio , a seguire interventi di rilievo tra cui Giorgio Lazzaretti, direttore del Consorzio della DOP Riviera Ligure, e Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA.

Il convegno si concentrerà su olio e territorio: la Dop Arnasca valorizza l’intero territorio e sostiene l’eccellenza agricola locale. Uno sguardo al ruolo del prodotto nel piatto, moderato da Stefano Pezzini. In chiusura, la giornata prevede la consegna del premio Gianni Alberti agli studenti della scuola di Agraria di Albenga e il riconoscimento Arnasca d’Argento a personalità e realtà che hanno condiviso gli obiettivi della Cooperativa.

Con l’occasione si terrà la conclusione del corso annuale di costruzione di Muretti a secco, illustrata dal maestro Samuele Cama. A chiusura della serata “Aperolio sotto le stelle” accompagnato da piatti della tradizione realizzati con l’Olio Arnasca Dop.