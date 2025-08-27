Il 29 e 30 agosto la finale del Premio Letterario “Villeggendo a Quiliano”

Quiliano. Annunciati i sei finalisti della prima edizione del premio letterario “Villeggendo Quiliano”, che ha visto un grande successo di adesioni, con autori che hanno partecipato provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

“Villeggendo Quiliano” è una rassegna letteraria che si svolge nelle ville storiche di Quiliano e che quest’anno ha promosso la prima edizione di un concorso letterario per poesie e racconti brevi che sta riscontrando grande interesse e numerose iscrizioni.

Per la sezione dedicata ai racconti brevi i tre finalisti sono Giuliana Balzano (Cairo Montenotte), Giuseppe Pugliese (Arezzo) e Vito Tarantini (Formigene, MO). Per la sezione dedicata alle poesie i tre finalisti sono Annalena Cimino (Anacapri NA), Egizia Venturi (Savona) e Marino Beltrame (Savona).

La premiazione dei vincitori si terrà venerdì 29 agosto alle ore 18,30 presso Villa Pertusio, in via Roma 19 a Quiliano, nell’ambito della manifestazione “Quiliano in fermento”, alla presenza della giuria e dell’attore Lello Ceravolo che leggerà le opere premiate. Il giorno successivo, sabato 30 agosto alle ore 18,30, sempre presso Villa Pertusio, Francesca Pongiluppi, membro della giuria, presenta il suo romanzo “Come le lucciole” (Edizioni Solferino), vincitore del premio Lettera Futura 2024.

Il concorso è organizzato dall’associazione Culturale E20 di Finale Ligure, con il sostegno della Fondazione A. De Mari, della Città di Quiliano e la collaborazione dalla prestigiosa Accademia di scrittura creativa Molly Bloom di Roma.