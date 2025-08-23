Il 25 agosto a Borghetto c’è “Il mio erbario”, il laboratorio didattico per avvicinare i bimbi al mondo delle piante

Borghetto Santo Spirito. Ultimo appuntamento della rassegna Biblioestate 2025 a Borghetto Santo Spirito, lunedì 25 agosto alle 16 presso il Giardino Stefano Pittaluga. In collaborazione con la guida escursionistica Francesca Magillo, Biblioestate propone un’attività pensata per bambini e famiglie, all’insegna della natura.

“Il mio erbario”, un laboratorio ludico e didattico per avvinare i più piccoli al mondo delle piante in modo semplice, divertente e coinvolgente. Durante il laboratorio i partecipanti scopriranno le piante spontanee del territorio: osserveranno foglie e fiori, forme e colori, impareranno a riconoscerne alcune caratteristiche, ascolteranno alcune letture a tema. Un’occasione per imparare giocando, per osservare il mondo naturale con occhi nuovi e stupirsi.

Il laboratorio è adatto a bambini dai 6 anni ed è pensato per accrescere il rispetto per l’ambiente e far conoscere ai più piccoli la natura che ci circonda.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione che si può effettuare presso: l’ufficio IAT comprensoriale di piazza Libertà 1, al numero 338 21 86 439; la biblioteca civica di Palazzo Pietracaprina, in piazza Libertà al numero 0182 973016 o via mail all’indirizzo biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it.

Al termine del laboratorio, sarà offerta a tutti i bambini che parteciperanno una golosa merenda. In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso la sala “Marexiano” adiacente al Giardino o in biblioteca, in caso di temperature troppo elevate.