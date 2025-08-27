Il 13 settembre ad Alassio un convegno sullo sviluppo turistico e l’offerta occupazionale

Alassio. Sabato 13 settembre alle ore 17, la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio ospiterà un importante convegno dedicato allo sviluppo turistico e all’offerta occupazionale. Un appuntamento organizzato dalla Segreteria Provinciale UGL di Savona con il patrocinio del Comune di Alassio.

“Sviluppo turistico ed offerta occupazionale: idee e prospettive” è il titolo dell’incontro che vedrà la partecipazione di figure di rilievo del panorama economico e politico nazionale e locale: Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL; Dario Cigliutti, Segretario Provinciale UGL Savona; Corrado Bandini, legale dell’UGL; Carlo Maria Balzola, operatore del settore turistico e titolare dell’omonima e storica caffetteria alassina; il Senatore Gianni Berrino; i Consiglieri Regionali Rocco Invernizzi e Sara Foscolo.

A moderare l’evento sarà Christian De Vecchi, che guiderà il confronto tra i relatori e il pubblico. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, spazio al dibattito per approfondire strategie, progetti e prospettive per un comparto che rappresenta un pilastro dell’economia ligure.

L’incontro sarà una importante occasione preziosa per riflettere sul futuro del turismo e sulle opportunità che può offrire al territorio.