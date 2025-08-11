IdeaSport Albenga protagonista ai campionati nazionali estivi: grandi risultati e nuovi talenti in evidenza

Albenga. Il 2025 si chiude con un bilancio estremamente positivo per la squadra di Davide Dreossi che, anche quest’anno, ha saputo distinguersi ai campionati nazionali giovanili di nuoto, portando in vasca performance di alto livello e nuovi talenti promettenti tesserati per SuperbaNuoto.

Tra le protagoniste spicca Virginia Uccelli, che ha conquistato il titolo di vicecampionessa nazionale nei 200 metri stile libero nella categoria Ragazze. Il 2025 è stato per lei un anno da incorniciare. Oltre all’argento nei 200 stile libero del campionato estivo, Virginia ha trionfato ai Campionati Italiani Indoor Giovanili di Riccione, vincendo la 3 chilometri. A Piombino ha vinto la 5km Open Water. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi della Federazione: Virginia è stata infatti convocata nella nazionale juniores per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di Fondo in Portogallo.

Ma non è stata sola: la squadra ha visto brillare anche altri atleti con risultati di rilievo. Greta Scianda ha ottenuto un ottimo 7° posto nei 100 dorso, mentre Yana Kravchuk si è piazzata 6ª nei 100 rana, qualificandosi anche nei 200 rana. Tra i maschi, Alessio De Angelo ha conquistato il 6° posto nei 50 stile libero e si è qualificato anche per i 100 stile, mentre Lorenzo Giordano ha sfiorato il podio nei 50 rana, chiudendo al 4° posto, e si è piazzato 6° nei 100 rana.

Infine, da segnalare le prestazioni di Gaia Alberti nei 200 dorso, e di Agata Risso, 11ª nei 100 dorso e 10ª nei 200 dorso.

Un’annata che conferma la crescita e la qualità di un gruppo affiatato e sempre più competitivo, pronto a dare battaglia nelle prossime sfide nazionali e internazionali.