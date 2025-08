I consiglieri Lugani, Podio e Roberto Tomatis: “Oggi in commissione regionale Sanità passo in avanti per il futuro del Ppi di Albenga”

Albenga. “Siamo soddisfatti delle audizioni svoltesi quest’oggi presso la commissione sanità di Regione Liguria in merito al punto di primo intervento di Albenga, e che hanno visto coinvolti gli Enti ed i soggetti che ruotano intorno a questo importante presidio per il nostro territorio, dall’assessore regionale al direttore generale di Asl2, unitamente ai responsabili della struttura complessa 118 Emergenza Territoriale e struttura complessa Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Ponente-Dipartimento emergenza e accettazione, al direttore generale di Liguria Salute (ex Alisa), al sindaco di Albenga, ai presidenti di Anpas Liguria, alla Croce Rossa-Comitato Regionale Liguria e Comitati di Albenga, Alassio e Ceriale, ai presidenti delle pubbliche assistenze Croce Bianca di Albenga e Alassio. L’audizione è stata un passo in avanti per giungere stabilmente all’apertura h24 del PPI, che è tornato ad essere centrale nel panorama sanitario del ponente ligure, come confermano gli oltre 8.000 accessi, sia diurni che notturni, nei primi sette mesi dell’anno. I numeri descrivono una crescita esponenziale, che sta contribuendo ad alleggerire in maniera significativa la pressione sul pronto soccorso del Santa Corona”. E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali e membri della commissione comunale sanità di Albenga Guido Lugani, Nicola Podio e Roberto Tomatis.

“Nel corso delle audizioni, che sono arrivate in esito ad un percorso che ha visto impegnati con unità d’intenti il territorio ed i suoi rappresentanti a tutti i livelli – proseguono i consiglieri comunali – è emerso chiaramente che oggi, grazie agli investimenti fatti e agli impegni mantenuti dall’Amministrazione regionale, l’ospedale di Albenga non solo eroga sanità di alta qualità, ma è riconosciuto dal territorio come ospedale di eccellenza per l’intervento sui codici di bassa complessità”.

“Un altro tema centrale trattato in commissione – sottolineano ancora Lugani, Podio e Tomatis – è stato quello del problema dello scarso afflusso di ambulanze presso il Ppi, a proposito del quale vi sono stati i chiarimenti forniti dal 118 in merito alle valutazioni rispetto ai codici da attribuire al paziente e la conseguente destinazione al nosocomio più adatto alla patologia. E’ infine emersa l’opportunità di una nuova convocazione a fine stagione per valutare, numeri alla mano, l’andamento degli accessi”.

“Desideriamo ringraziare la giunta regionale, il presidente, il vicepresidente e tutti i consiglieri regionali membri della commissione sanità, in particolare i consiglieri Angelo Vaccarezza, Rocco Invernizzi e Sara Foscolo per l’attenzione ed il fattivo impegno per questo presidio sanitario così importante per il nostro territorio”, concludono.