Guerriero, la ligure Alice Ghione trionfa al contest musicale nella categoria junior

Ronciglione. La Ligure Alice Ghione è la vincitrice nella categoria junior del contest Guerriero, giunto alla sua terza edizione. Un contest giovane dedicato a Marco Mengoni che in soli tre anni è diventato punto di riferimento di giovani talenti emergenti.

La gara, suddivisa in due categorie (junior e over) è stata valutata da giudici d’eccezione che hanno assegnato i premi finali e le menzioni speciali. A vincere il primo premio per la categoria junior è stata appunto la ligure Alice Ghione, mentre per la categoria over ad emergere è stato Nicolò Puccica.

Lo stesso Nicolò Filippucci è stato il vincitore della prima edizione, oggi tocca ad Alice che grazie alla vittoria con una performance che ha incantato la giuria si aggiudica di diritto la partecipazione al concorso “Tributo d’autore città di Terni” dove porterà un inedito scritto da Costanza Luzzitelli, membro dello staff Guerriero, e una cover di Sergio Endrigo.

Ma non è finita qui perché Alice il 23 di Agosto aprirà il concerto di Nicolò Filippucci proprio a Ronciglione e chissà che non sia anche per lei un trampolino di lancio.

Il contest è stato organizzato da Francesco Laurenti e tutto il suo staff con il Comune di Ronciglione