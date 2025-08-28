  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Situazione

Guasto ad un passaggio a livello a Loano, fino a mezz’ora di ritardo per treni della linea Genova-Ventimiglia

Il guasto è stato riparato intorno alle 7.30 e la situazione del traffico ferroviario sta tornando gradualmente alla normalità

Ferrovia binari treni treno loano giorno

Loano. Ha causato ritardi oltre i 30 minuti il guasto verificatosi questa mattina ad un passaggio a livello a Loano.

Il non corretto funzionamento degli apparati, avvenuto intorno alle 6.45 di stamattina, ha avuto come conseguenza principale una serie di ritardi a cascata su numerosi convogli in viaggio lungo la tratta, caratterizzata da un binario unico.

Il guasto è stato riparato intorno alle 7.30 e la situazione del traffico ferroviario sta tornando gradualmente alla normalità.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.