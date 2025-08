Agg. 14.27. Riaperta in entrambi i sensi di marcia la via Aurelia a seguito del grave incidente che si è verificato in tarda mattinata ad Albissola. La donna a bordo dello scooter è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Albissola Marina. Grave incidente questa mattina in Corso Bigliati ad Albissola Marina, all’altezza del Comune e davanti ai Bagni Sirena.

Secondo le prime informazioni, uno scooter si sarebbe scontrato contro un camion. La donna a bordo del mezzo sarebbe rimasta gravemente ferita ad un arto inferiore.

Sul posto sono subito intervenuti i militi del 118 e la polizia locale. Presenti anche due volanti della polizia stradale.

guarda tutte le foto 8



Grave incidente ad Albissola Marina

Forti disagi sull’Aurelia, che per diversi minuti è rimasta completamente bloccata (e riaperta intorno alle 14.20) per i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro. Lunghe code si sono formate, a partire dalla Galleria Torre fino all’uscita di Celle, con disagi anche su corso Ferrari e verso Marina.

La 60enne a bordo del mezzo è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.