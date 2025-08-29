Grave 20enne investito da un’auto ad Albisola: trasportato in codice rosso al San Paolo

Albisola Superiore. Un ragazzo di vent’anni è stato investito ieri sera in corso Ferrari. È successo intorno alle 21, sotto la pioggia battente.

La vettura si è subito fermata. Un’infermiera di passaggio ha prontamente prestato un primo soccorso. Immediato l’intervento dei militi della Croce Verde che si sono precipitati sul posto coordinati dal personale sanitario del 118, hanno trasportato il ragazzo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Il giovane ha riportato un trauma cranico e pochissime escoriazioni.