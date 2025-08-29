  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Codice rosso

Grave 20enne investito da un’auto ad Albisola: trasportato in codice rosso al San Paolo

È successo ieri, giovedì 28 agosto. Soccorso dai militi della Croce Verde e da un’infermiera di passaggio

croce verde Albisola generica notte sera

Albisola Superiore. Un ragazzo di vent’anni è stato investito ieri sera in corso Ferrari. È successo intorno alle 21, sotto la pioggia battente.

La vettura si è subito fermata. Un’infermiera di passaggio ha prontamente prestato un primo soccorso. Immediato l’intervento dei militi della Croce Verde che si sono precipitati sul posto coordinati dal personale sanitario del 118, hanno trasportato il ragazzo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Il giovane ha riportato un trauma cranico e pochissime escoriazioni. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.