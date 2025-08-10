Gommone alla deriva vicino all’isola di Bergeggi: salvata una donna

Bergeggi. Operazione di salvataggio in mare da parte delle squadre navali dei vigili del fuoco e della Capitaneria di porto avvenuta questa mattina nei pressi dell’isola di Bergeggi.

Secondo quanto appreso, l’allarme è scattato intorno alle 9.00 per un gommone con a bordo una donna che non era ancora rientrato. E’ stato il marito della signora, preoccupato, a segnalare un possibile problema per la moglie.

A quel punto si è messa in moto la macchina dei soccorsi: attivati motovedetta della Guardia Costiera, elicottero e subacquei dei vigili del fuoco, con il coordinamento operativo della stessa Capitaneria.

A seguito della perlustrazione dell’area, il gommone è stato individuato in uno specchio acqueo a sud ovest dell’isola di Bergeggi, a circa un miglio e mezzo dalla costa, alla deriva in mare aperto a seguito di un guasto al motore, in balia del vento e delle correnti.

Il danneggiamento ha costretto la motovedetta della Guardia Costiera a trainarlo fino a riva.

Per la donna, fortunatamente, nessuna conseguenza per l’accaduto: solo tanto spavento, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sono ancora in corso, invece, accertamenti per ricostruire esattamente l’episodio, che poteva avere conseguenze anche più gravi.