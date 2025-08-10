  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Salvataggio in mare

Gommone alla deriva vicino all’isola di Bergeggi: salvata una donna

L'allarme lanciato dal marito, con il mezzo in balia delle correnti a causa del guasto al motore

vigili del fuoco capitaneria di porto soccorso mare

Bergeggi. Operazione di salvataggio in mare da parte delle squadre navali dei vigili del fuoco e della Capitaneria di porto avvenuta questa mattina nei pressi dell’isola di Bergeggi.

Secondo quanto appreso, l’allarme è scattato intorno alle 9.00 per un gommone con a bordo una donna che non era ancora rientrato. E’ stato il marito della signora, preoccupato, a segnalare un possibile problema per la moglie.

A quel punto si è messa in moto la macchina dei soccorsi: attivati motovedetta della Guardia Costiera, elicottero e subacquei dei vigili del fuoco, con il coordinamento operativo della stessa Capitaneria.

A seguito della perlustrazione dell’area, il gommone è stato individuato in uno specchio acqueo a sud ovest dell’isola di Bergeggi, a circa un miglio e mezzo dalla costa, alla deriva in mare aperto a seguito di un guasto al motore, in balia del vento e delle correnti.

Il danneggiamento ha costretto la motovedetta della Guardia Costiera a trainarlo fino a riva.

Per la donna, fortunatamente, nessuna conseguenza per l’accaduto: solo tanto spavento, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sono ancora in corso, invece, accertamenti per ricostruire esattamente l’episodio, che poteva avere conseguenze anche più gravi.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.