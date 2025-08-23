Siglato il gemellaggio tra Borghetto Santo Spirito e il Comune di Cetara

“Oggi a Borghetto Santo Spirito si è svolta la cerimonia ufficiale di gemellaggio del comune con Cetara, un incantevole borgo marinaro della Costiera Amalfitana.

A fare gli onori di casa il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa che, insieme alla sua amministrazione ha accolto il consigliere delegato ai gemellaggi del comune di Cetara Luigi Carobene, gli amministratori del territorio e alcuni membri dell’associazione Vecchia Loano che ha contribuito ad organizzare questo incontro.

“Questo evento ha sugellato formalmente un legame storico che risale al secolo scorso, quando molti pescatori di Cetara si trasferirono in Liguria, attratti da un paesaggio costiero che ricordava la loro terra d’origine” afferma il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Già nel luglio 2022, per celebrare questo sodalizio era stato firmato un patto di amicizia tra le due amministrazioni. Non una semplice formalità, ma l’occasione per riflettere su come le tradizioni locali potessero diventare una risorsa per il futuro. E così è stato: è stato avviata un’unione speciale che oggi ha visto una tappa fondamentale, questa bellissima cerimonia a cui ho avuto l’onore ed il piacere di partecipare”.

“Un vero e proprio punto di partenza per future collaborazioni e scambi che arricchiranno il patrimonio culturale di entrambe le comunità” conclude il consigliere Angelo Vaccarezza.