Giornata internazionale del cane, a Borghetto c’è “Zampe in tour” con un incontro e una passeggiata sul lungomare

Borghetto Santo Spirito. Il 24 agosto, in occasione della Giornata internazionale del cane, l’assessore alla tutela degli animali d’affezione Celeste Lo Presti e l’assessore alla cultura e turismo Carolina Bongiorni di Borghetto Santo Spirito, hanno voluto rendere protagonisti i nostri amici a 4 zampe, con l’iniziativa, che giunta alla terza edizione è già molto attesa: “Zampe in tour”, un incontro in compagnia dei nostri cani e una camminata insieme a loro sul nostro lungomare.

“L’edizione 2025 sarà in ricordo di Bruna, una persona speciale per il nostro Comune, grande amica degli animali”, spiegano.

Il ritrovo è fissato alle 17.45 in piazza Libertà. Da qui i partecipanti si incammineranno verso piazza Marinai d’Italia, dove, al termine della passeggiata, saliranno sul palco per essere presentati al pubblico.

Verranno premiati tre categorie di cani: Il più giovane, il più anziano e quello che viene da più lontano.

In piazza Marinai d’Italia saranno presenti alcune Associazioni di categoria, quali Aicas (Associazione Italiana Cani d’Assistenza e Servizio), la Scuola Cinofila Asd Blue River Dog di Borghetto, il Branco di Laura, la Federazione Ambulanze Veterinarie Italia odv e Levante e Ponente Beach.

Sarà inoltre presente l’Associazione Adottaliguria ODV, con un banchetto solidale, al fine di raccogliere fondi per aiutare i nostri amici a quattro zampe.

Programma

Ore 17.45 ritrovo Piazza Libertà

Ore 18.00 partenza passeggiata

Ore 18.25 pausa acqua presso “Levante beach”

Ore 18.40 arrivo in Piazza Marinai d’Italia

Ore 18.45 saluti istituzionali e degli ospiti, consegna della targa dedicata a Bruna al figlio Guido, consegna attestati ai partecipanti, premiazione del cane più giovane, più anziano e quello che viene da più lontano.

A conclusione, merenda presso Gelateria Brignè.

La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi presso l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 338 2186439 – mail: iatcomprensoriale@gmail.com.

“Un pensiero speciale sarà rivolto a Bruna, che con il suo amore per gli animali continua a camminare con noi”.