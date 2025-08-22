  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
A quattro zampe

Giornata internazionale del cane, a Borghetto c’è “Zampe in tour” con un incontro e una passeggiata sul lungomare

“L’edizione 2025 sarà in ricordo di Bruna, una persona speciale per il nostro Comune, grande amica degli animali”, spiegano dal Comune

area cani cane gioco

Borghetto Santo Spirito. Il 24 agosto, in occasione della Giornata internazionale del cane, l’assessore alla tutela degli animali d’affezione Celeste Lo Presti e l’assessore alla cultura e turismo Carolina Bongiorni di Borghetto Santo Spirito, hanno voluto rendere protagonisti i nostri amici a 4 zampe, con l’iniziativa, che giunta alla terza edizione è già molto attesa: “Zampe in tour”, un incontro in compagnia dei nostri cani e una camminata insieme a loro sul nostro lungomare.

“L’edizione 2025 sarà in ricordo di Bruna, una persona speciale per il nostro Comune, grande amica degli animali”, spiegano.

Il ritrovo è fissato alle 17.45 in piazza Libertà. Da qui i partecipanti si incammineranno verso piazza Marinai d’Italia, dove, al termine della passeggiata, saliranno sul palco per essere presentati al pubblico.

Verranno premiati tre categorie di cani: Il più giovane, il più anziano e quello che viene da più lontano.

In piazza Marinai d’Italia saranno presenti alcune Associazioni di categoria, quali Aicas (Associazione Italiana Cani d’Assistenza e Servizio), la Scuola Cinofila Asd Blue River Dog di Borghetto, il Branco di Laura, la Federazione Ambulanze Veterinarie Italia odv e Levante e Ponente Beach.

Sarà inoltre presente l’Associazione Adottaliguria ODV, con un banchetto solidale, al fine di raccogliere fondi per aiutare i nostri amici a quattro zampe.

Programma
Ore 17.45 ritrovo Piazza Libertà
Ore 18.00 partenza passeggiata
Ore 18.25 pausa acqua presso “Levante beach”
Ore 18.40 arrivo in Piazza Marinai d’Italia
Ore 18.45 saluti istituzionali e degli ospiti, consegna della targa dedicata a Bruna al figlio Guido, consegna attestati ai partecipanti, premiazione del cane più giovane, più anziano e quello che viene da più lontano.
A conclusione, merenda presso Gelateria Brignè.

La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi presso l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 338 2186439 – mail: iatcomprensoriale@gmail.com.

“Un pensiero speciale sarà rivolto a Bruna, che con il suo amore per gli animali continua a camminare con noi”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.