Gestione Santuario di Savona, via libera preliminare di Asl 2: accordo efficace con sottoscrizione congiunta

Savona. L’Azienda Socio Sanitaria Ligure 2 ha deliberato oggi l’approvazione dello schema di concessione amministrativa relativo alle porzioni di proprietà ASL2, gravati da specifico vincolo di destinazione (RSA/RP) del complesso del Santuario di Savona. Si tratta di un passaggio tecnico–amministrativo necessario, che dovrà essere successivamente sottoscritto anche dalle A.P.S.P. Opere Sociali per acquisire validità formale e completare l’iter della convenzione.

Lo schema di concessione avrà decorrenza dal 15 dicembre 2025 e una durata di 12 anni. Prevede un canone annuo di 364.000 euro, ridotto a 302.067 euro nei primi tre anni a seguito della compartecipazione di ASL2 ai costi di intervento per l’ammodernamento dell’impianto di riscaldamento e condizionamento, con la realizzazione di un nuovo impianto termico a pompe di calore ad alta efficienza.

Con questo atto, ASL2 conferma il proprio impegno nel garantire stabilità e qualità dei servizi per gli ospiti del Santuario e, al tempo stesso, nel valorizzare il patrimonio pubblico con interventi strutturali rilevanti. La prosecuzione della collaborazione con le Opere Sociali consolida un modello gestionale già sperimentato con successo, nell’interesse dei residenti della provinca savonese e delle fasce con maggiori necessità assistenziali.