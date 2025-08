Futura Quiliano: “Voto a favore per il nuovo polo logistico Vernazza, ma contro all’assestamento di bilancio”

Quiliano. Il Gruppo Consiliare “Futura Quiliano” ha espresso voto favorevole alla delibera riguardante la variante urbanistica per il nuovo Polo logistico della Società Vernazza Autogru S.r.l. “Crediamo che questa possa rappresentare un’opportunità importante per il nostro Comune. Tuttavia, per chiarezza nei confronti dei cittadini, è importante precisare che con questa delibera si dà il via libera, dopo cinque anni, alla possibilità per la Società Vernazza di presentare un progetto che dovrà essere valutato dall’Amministrazione. Abbiamo sempre votato a favore su questo tema perché auspichiamo un rapporto costruttivo tra le parti, rapido e positivo, affinché si possano ottenere risposte concrete in termini di sviluppo economico e occupazionale per il nostro territorio e si possa passare così da un’area di crisi complessa ad un’area produttiva e compatibile con l’ambiente”.

“Per quanto riguarda la ratifica della delibera di Giunta relativa all’accertamento delle entrate dallo Stato – Protezione Civile – tramite la Regione Liguria, per circa 706 mila euro di fondi destinati agli eventi meteorologici eccezionali di ottobre 2024, il nostro voto è stato di astensione. Pur riconoscendo positivamente il ristoro ricevuto, come sempre ribadiamo in Consiglio Comunale, il Gruppo “Futura Quiliano” non ha alcuna possibilità di influenzare le modalità di utilizzo di queste risorse. A titolo di esempio, non abbiamo apprezzato, per usare un eufemismo, il modo in cui si è realizzato l’innalzamento, oggettivamente inguardabile, dell’argine del torrente Quiliano in via Dodino”.

“Sull’assestamento di Bilancio, invece, abbiamo votato contro – proseguono -. La nostra opposizione non deriva solo dal fatto che questa procedura è strettamente collegata al Bilancio previsionale, sul quale avevamo già espresso il nostro dissenso lo scorso dicembre. Nell’assestamento, ad esempio, si trova una somma significativa, di 5 milioni di euro, destinata all’eventuale utilizzo della cassa vincolata. Abbiamo sempre criticato questa pratica, perché può portare all’anticipazione di tesoreria, come è successo lo scorso aprile, e riteniamo che questa sia una criticità importante da tenere in debita considerazione”.

“Prendiamo atto invece delle dichiarazioni che ‘attualmente il fondo di cassa ammonta a circa 1,6 milioni di euro’ (dove le entrate straordinarie derivanti dall’autovelox sulla strada di scorrimento hanno inciso in modo rilevante), e che oggi le finanze comunali sono in ottimo stato. Se questa è la situazione, ci auguriamo che i cittadini ricevano, a partire da oggi, risposte diverse dalla solita retorica: ‘questo lavoro sarebbe da fare, ma non ci sono risorse!'”.