Furto da Ottobelli: denunciate una 19enne e una 20enne, una non potrà tornare ad Alassio per un anno

Alassio. Sono state denunciate, con l’accusa di furto aggravato, le due donne di origine straniera, rispettivamente di 19 e 20 anni, responsabili del furto avvenuto presso Ottica Ottobelli, ad Alassio, raccontato da IVG nella giornata di ieri (25 agosto).

Hanno provato a sottrarre due occhiali di marca Cartier, del valore di circa mille euro l’uno, ma l’accaduto è costato loro ben più caro.

Fermate dalla Polizia di Stato, sono state denunciate entrambe e ad una delle due, residente in Piemonte, è stato notificato il foglio di via obbligatorio: per un anno non potrà fare ritorno nel Comune di Alassio. La refurtiva, invece, è stata recuperata e restituita.

L’episodio si è consumato domenica sera, intorno alle 22, quando le due giovani sono entrate nel negozio Ottica Ottobelli e hanno rubato i due occhiali Cartier. La commessa, con l’aiuto dei clienti, è subito riuscita a bloccare una delle due ladre, mentre l’altra è fuggita.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno poi identificato e fermato la seconda ragazza, che aveva gettato la refurtiva in un’aiuola.