Furti sul treno e aggressione ai poliziotti: due arresti nel weekend di Ferragosto

Liguria. Due arresti da parte della polizia ferroviaria nel lungo weekend di Ferragosto, in cui i controlli nelle stazioni sono stati potenziati alla luce dell’afflusso di turisti e viaggiatori.

Il primo arresto risale al pomeriggio di Ferragosto, quando sui binari della stazione di Chiavari un viaggiatore, sceso dal treno Intercity diretto alla Spezia, ha segnalato ai poliziotti che svolgevano attività di controllo un uomo che aveva precedentemente notato sul treno mentre frugava tra i bagagli riposti sulla cappelliera del vagone e che, una volta sceso, frettolosamente si era allontanato dal binario.

La pattuglia lo ha inseguito e fermato nella piazza davanti allo scalo ferroviario, sorprendendolo con uno zaino risultato di un turista appena sceso dallo stesso treno. L’uomo, un cittadino algerino di 26 anni, è stato arrestato per furto aggravato.

Sempre il 15 agosto alla stazione di Principe gli agenti hanno sottoposto a ispezione un algerino che risultava irregolare sul territorio nazionale.

Il 32enne è stato accompagnato in questura ma a bordo dell’auto ha iniziato a tirare pugni al vetro insultando e minacciando i poliziotti. Una volta in questura ha provato a tirare una sedia e ha dato un calcio a un poliziotto, ed è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.