Furti sotto l’ombrellone, due interventi dei carabinieri tra Albisola e Savona: un arresto e una denuncia

Albisola/Savona. Durante la stagione estiva, i carabinieri del Comando Provinciale di Savona hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione agli stabilimenti balneari dei vari comuni costieri.

Nell’ambito di tale attività, nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato un 45enne della provincia di Alessandria, presunto autore del furto di una borsa all’interno di uno stabilimento balneare di Albisola Superiore.

I militari hanno controllato, sul lungomare di Albisola, un cittadino italiano che aveva un atteggiamento particolarmente sospetto e stava litigando con una donna. Durante il controllo, i Carabinieri sono stati avvicinati dal titolare di uno stabilimento balenare, che li ha informati di un furto appena commesso ai danni di una bagnante che aveva lasciato la propria borsa sotto l’ombrellone. La persona fermata ha cercato immediatamente di allontanarsi, quindi i carabinieri decidevano di approfondire il controllo e procedevano anche alla perquisizione della sua autovettura, parcheggiata nelle vicinanze, recuperando la borsa della vittima che era nascosta sotto un sedile.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e il 45enne, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato. L’uomo nella mattinata odierna è stato giudicato dalla locale Autorità Giudiziaria con rito direttissimo, che ha convalidato l’arresto indagandolo per il reato di furto aggravato.

Quasi contemporaneamente a Savona, all’interno di uno stabilimento balneare della Passeggiata Walter Tobagi, si è verificata una situazione molto simile. Un Carabiniere della Val Bormida libero dal servizio ha fermato in flagranza un 48enne della provincia di Genova, che stava tentando di rubare un portafoglio all’interno di una borsa lasciata sotto l’ombrellone.

Il militare, dopo aver fermato l’uomo ha chiesto il supporto dei Carabinieri della Stazione di Savona, che sono intervenuti prontamente e hanno accompagnato il 48enne in caserma, dove, al termine degli accertamenti, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato in stato di libertà.

Anche in questo caso, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Queste operazioni testimoniano l’impegno costante dell’Arma locale nel presidio del territorio e nel contrasto ad ogni forma di criminalità, soprattutto quella predatoria.