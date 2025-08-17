Dopo l’afa e il caldo infernale che hanno caratterizzato questo interminabile agosto 2025, un’ondata di fresco e un temporale violento hanno finalmente restituito un po’ di respiro. Intere settimane di temperature record hanno reso la quotidianità una sfida, con le notti afose che impedivano ogni riposo.

Ma il cambiamento è arrivato, tanto inatteso quanto spettacolare. La scorsa notte, il cielo si è trasformato in un palcoscenico naturale. Lampi e fulmini hanno iniziato a squarciare l’oscurità con una frequenza mozzafiato, trasformando il buio in un susseguirsi di bagliori accecanti. Un vero e proprio spettacolo pirotecnico della natura, che ha preannunciato l’arrivo di un potente temporale.

Tuoni fragorosi hanno fatto da colonna sonora a questa danza di luci, mentre le prime gocce di pioggia, tanto desiderate, bagnavano il suolo e l’aria si faceva finalmente più fresca. Un sollievo improvviso dopo un caldo che non sembrava volesse finire mai.

È stato un momento di tregua, tanto atteso, da questa estate torrida e un benvenuto a un clima più mite che, si spera, possa offrire un po’ di tranquillità e di respiro a tutti.

Gianni Pastorino