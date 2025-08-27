Formicomachia

“Perché quasi niente quanto la guerra, e niente quanto una guerra ingiusta, frantuma la dignità dell’uomo”, così scrive Oriana Fallaci nel suo “Niente e così sia”. Tragicamente il tema della guerra è sempre di estrema attualità ma intendo affrontarlo non in stretto riferimento a questa, quanto piuttosto come una questione metatemporale e connessa intimamente con il “sistema sociale”. Preliminarmente mi sembra doveroso sottolineare che non credo esista realmente una dicotomia tra pacifisti e non pacifisti, insomma, troppo spesso ho incontrato persone che si auto proclamavano pacifiste ma che “difendevano” la propria posizione con un’aggressività tale da poter essere definite un ossimoro concettuale manifesto. Altre si definivano “militanti per la pace”, sempre in rigoroso rispetto dell’ossimoro di cui sopra, alle quali mi sembra doveroso ricordare l’affermazione di John Lennon: “Combattere per la pace è come fare l’amore per la verginità”, a questo mi piace far seguire quanto scrive il “pacifista” vietnamita Thich Nhat Hanh: “ Nel protestare contro una guerra, possiamo credere di essere una persona pacifica, un vero rappresentante della pace, ma questa nostra presunzione non sempre corrisponde alla realtà. Osservando in profondità ci accorgiamo che le radici della guerra sono presenti nel nostro stile di vita privo di consapevolezza. Se noi non siamo in pace, non possiamo fare niente per la pace”. Potremmo meglio chiarire la prospettiva dalla quale affrontiamo il tema estrapolando dall’aforisma di apertura l’idea di “guerra ingiusta”; una simile definizione presuppone l’esistenza della possibilità che una guerra possa essere “giusta”, forse può essere questa la discriminante per individuare il vero pacifista il quale, a rigor di logica, dovrebbe ripudiare ogni possibile forma di bellicismo senza possibilità di distinguere tra guerra giusta e guerra sbagliata. Resta aperta la questione: se il mio paese, e di conseguenza la mia casa, la mia famiglia, la mia persona, viene attaccato con violenza tanto da metterne in pericolo la sopravvivenza è bene o male il ricorso alla stessa per difendersi? Nel caso estremo di una gandhiana “resistenza pacifica” o di una rigorosa messa in atto del ben noto “porgi l’altra guancia” quanti potrebbero dichiararsi davvero pacifisti? Personalmente mi reputo un pacifista, un non violento, certo, non sono né Gandhi né Cristo, anzi, ammetto serenamente che, se vedessi in pericolo di vita mia figlia e disponessi di un mezzo per eliminare lo stesso non mi sentirei minimamente in colpa nell’impiegarlo per cancellare la minaccia.

Nel suo saggio sulla guerra del Vietnam, citato in apertura, l’autrice aggiunge una nota importante, a mio vedere, “Non chiedere chi ha vinto: non ha vinto nessuno. Non chiedere chi ha perso: non ha perso nessuno. Non chiedere a cosa ha servito: non ha servito a nulla. Fuorché a eliminare cinquemila creature fra i diciotto e i trent’anni”. Come non comprendere che la guerra è assurda, è la morte dell’idea stessa di umanità, è la negazione di ogni forma di intelligenza a parte quella che è finalizzata alla sopravvivenza del soldato che, però, si trova a dover combattere e non può rinunciare alla propria vita inevitabilmente a discapito della vita altrui. Per chi la subisce, per chi la combatte e, spesso, anche per molti che la promuovono la guerra non è giusta, al massimo è la classica estrema ratio, ma spesso, nel tempo, la storia stabilisce chi era nel giusto e chi no all’origine del conflitto; nel corso della guerra ogni fazione si rende colpevole di crudeltà e nefandezze, sembra inevitabile, ma prima dell’inizio dell’orrore è possibile individuare le responsabilità? Ciò che accade di solito è quanto, paradossalmente, sembra aver affermato Herman Goring al processo di Norinberga: “la storia la scrive chi ha vinto la guerra”. Molto prima di lui ben più alto pensatore scriveva che “le bugie dei vincitori diventano storia”, mi riferisco ad Aristotele, mentre ancora oggi lo storico Garry Wills afferma: “Solo i vincitori decidono quali siano stati i crimini di guerra”.

Chi può dirlo, forse davvero il tempo è galantuomo, forse i vincitori di oggi saranno gli sconfitti di domani e la storia verrà riscritta, ma questo potrà fornire garanzie sulla ricerca dei colpevoli così da poter definire “giusta” la guerra degli “innocenti” in quanto necessaria reazione alla prevaricazione? Quello che è certo è che comunque nulla cancellerà gli orrori e la violenza, nulla restituirà la vita alle vittime e, temo, ancor più follemente, nulla impedirà la prossima guerra. Ciò che lascia sgomenti è la capacità di dimenticare e di ripetere gli stessi errori, certo, la storia non si ripete, almeno non così palesemente, ma che non si impari nulla dagli errori del passato è aberrante, d’altra parte oggi nessuno studia più la storia e i pochi spesso lo fanno dogmaticamente, afflitti da preconcetti o dalla convinzione di poter assurgere a verità incontrovertibili, ma torniamo alla questione specifica che troppo ampia potrebbe divenire la nostra indagine. Vorrei fare riferimento a una metafora, spesso spacciata per un esperimento scientifico, che provo a riassumere: se si infilano in un contenitore cento formiche nere e cento formiche rosse queste coesistono tranquillamente ma, se qualcuno agita il contenitore, ecco che ogni “specie colorata” imputa il fastidio subito all’azione di “quella dell’altro colore”, scatenando un feroce conflitto che si risolverà comunque con un’orribile carneficina. La metafora è facilmente decriptabile, la responsabilità della guerra non è di chi ne risulta comunque vittima, ma di chi deliberatamente ne ha determinato l’innesco. In sintesi, poco importa che ci siano rossi e neri, il che sta a indicare ogni diversità, politica, religiosa, epidermica o di bandiera, la colpa è sempre di qualcosa o qualcuno altrove. Non lo so, forse se nessuna delle formiche avesse l’urgenza di colpevolizzare senza riflettere, se non esistesse la prima che azzanna l’altra, se nessuna si fosse fatta infilare nel contenitore senza interrogarsi sul perché e senza dare il proprio consenso, se tutte avessero compreso che esiste un grande manipolatore da contrastare preliminarmente, se, meglio ancora, si fossero rese conto che nessuno scuote e si tratta di cause naturali: in altre parole, davvero le formiche non hanno responsabilità del conflitto?

Mi sembra evidente che una più approfondita analisi della metafora delle formiche potrebbe suggerire prospettive e spunti di riflessione ben più profondi della prima meccanica e superficiale interpretazione, così come è chiaro che tali pensieri non consentano risposte certe e incontrovertibili, piuttosto generino ulteriori interrogativi: le colpe degli antenati che si sono lasciati infilare nel contenitore è inevitabile che ricadano sui figli? Gli stessi genitori avevano possibilità di scegliere? Se si perché non lo hanno fatto? Oppure quella era la loro volontà? Perché nessuno comprende che comunque la battaglia non genera vinti e vincitori ma solo spaventati sopravvissuti pronti a insegnare odio e paura preventive, le radici della prossima violenza? Riconoscersi colpevoli, se anche non lo si ritiene vero ma solo perché l’altro è più forte, può essere una soluzione o diverrebbe la causa di rancori e risentimenti che comunque preludono a prossime sventure? Dotarsi di strumenti di morte tanto efficaci da dissuadere le parti dal conflitto può essere garanzia di pace come insegnavano i padri latini? Accettare la volontà superiore del “Grande scuotitore” conserverebbe la pace? Un complesso ginepraio si offre al pensiero, non ritengo di poter suggerire soluzioni alla questione, almeno non alle attuali condizioni, credo, però, che sia possibile e doveroso un lavoro preliminare e propedeutico: ancora una volta la risposta è la cultura, non parlo di quella sommaria e fragile dei ”sapienti”, degli “eruditi”, degli “intellettuali di sistema”, ma di quella che comprende che se l’uomo si riconosce nell’agire di una formica, poco conta se sia rosso o nero.

