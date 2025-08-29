Fondo sanitario integrativo, Cgil Savona: dal 1 settembre sportelli informativi per gli artigiani

A partire dal 1° settembre 2025, la Cgil Savona attiverà sportelli informativi dedicati al Fondo Sanitario Integrativo SanArti, rivolti a tutti i dipendenti delle aziende artigiane e ai loro familiari. Il servizio sarà disponibile gratuitamente, senza necessità di prenotazione, presso le sedi di Savona, Cairo Montenotte e Albenga.

SanArti è il Fondo Sanitario Integrativo della contrattazione collettiva dell’artigianato, che garantisce: copertura per visite specialistiche, diagnostica, ricoveri, odontoiatria, maternità e altro ancora; tutela per i dipendenti e i loro familiari (con l’adesione tramite versamento aziendale); nessun costo per il lavoratore, poiché è l’azienda a versare la quota obbligatoria al Fondo

“SanArti è un diritto conquistato con le lotte sindacali, ma troppi lavoratori non ne conoscono i vantaggi. Con questi sportelli vogliamo garantire a tutti l’accesso a prestazioni sanitarie di qualità, senza alcun costo per i dipendenti” dichiarano dalla Cgil Savona.

SPORTELLI E ORARI

Fiom Savona: mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 – referente: Diego Novelli (338 5746443); Filcams Savona: giovedì dalle 9.00 alle 12.00 – contatti: filcams.savona@liguria.cgil.it; Fiom Cairo M.: giovedì dalle 9.00 alle 11.00 – referente: Diego Novelli (338 5746443); Filcams Albenga: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 – contatti: filcams.savona@liguria.cgil.it.