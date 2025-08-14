  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Istanza

Foce fiume Bottasano, raccolte oltre 70 firme: “Criticità ambientali e rischio sanitario”. Il 18 agosto nuovo intervento di pulizia

Residenti preoccupati per stagnazione d’acqua e proliferazione di insetti. La missiva indirizzata ai sindaci di Pietra Ligure e Borgio Verezzi. Dacquino: "Scarico ripristinato poco tempo fa, ora si è di nuovo ostruito. Può capitare, ma siamo pronti ad intervenire"

Generico agosto 2025

Borgio V./Pietra L. Oltre 70 residenti tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi hanno firmato una “lettera urgente” indirizzata ai sindaci dei due comuni. La segnalazione riguarda problemi ambientali e rischi per la salute alla foce del fiume Bottassano.

“A causa dei recenti lavori nella zona – chiedono i firmatari della petizione – l’acqua non defluisce correttamente verso il mare, creando uno stagno maleodorante e pieno di insetti. Questo situazione preoccupa chi abita e frequenta la zona, soprattutto le famiglie con bambini che spesso entrano in contatto con l’acqua stagnante”.

Nella missiva viene richiesto “un intervento rapido per sistemare il deflusso dell’acqua e risolvere i problemi prima che possano verificarsi conseguenze sanitarie“.

Il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – interpellato da IVG – ha fatto sapere che lunedì 18 agosto è in programma un ulteriore intervento di pulizia (uno era già stato effettuato a fine luglio, ndr).

Spiega, infine, il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino, che, nella giornata di ieri, mercoledì 13 agosto, ha sentito telefonicamente il portavoce dell’iniziativa: “È stato un dialogo sereno e costruttivo. Lo scarico a mare del torrente era stato ripristinato poco tempo fa e si è nuovamente ostruito, capita, può capitare. È un torrente e la natura spesso fa le bizze. Dialoghiamo regolarmente tra Comuni e a breve la scarico sarà ripristinato. Con l’occasione ringrazio chi ci ha fatto la segnalazione e considerato che l’attenzione alle persone e alla loro sicurezza è importante, ricordo che le ferrovie di recente hanno fatto un importante lavoro di modernizzazione al ponte ferroviario”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.