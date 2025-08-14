Foce fiume Bottasano, raccolte oltre 70 firme: “Criticità ambientali e rischio sanitario”. Il 18 agosto nuovo intervento di pulizia

Borgio V./Pietra L. Oltre 70 residenti tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi hanno firmato una “lettera urgente” indirizzata ai sindaci dei due comuni. La segnalazione riguarda problemi ambientali e rischi per la salute alla foce del fiume Bottassano.

“A causa dei recenti lavori nella zona – chiedono i firmatari della petizione – l’acqua non defluisce correttamente verso il mare, creando uno stagno maleodorante e pieno di insetti. Questo situazione preoccupa chi abita e frequenta la zona, soprattutto le famiglie con bambini che spesso entrano in contatto con l’acqua stagnante”.

Nella missiva viene richiesto “un intervento rapido per sistemare il deflusso dell’acqua e risolvere i problemi prima che possano verificarsi conseguenze sanitarie“.

Il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – interpellato da IVG – ha fatto sapere che lunedì 18 agosto è in programma un ulteriore intervento di pulizia (uno era già stato effettuato a fine luglio, ndr).

Spiega, infine, il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino, che, nella giornata di ieri, mercoledì 13 agosto, ha sentito telefonicamente il portavoce dell’iniziativa: “È stato un dialogo sereno e costruttivo. Lo scarico a mare del torrente era stato ripristinato poco tempo fa e si è nuovamente ostruito, capita, può capitare. È un torrente e la natura spesso fa le bizze. Dialoghiamo regolarmente tra Comuni e a breve la scarico sarà ripristinato. Con l’occasione ringrazio chi ci ha fatto la segnalazione e considerato che l’attenzione alle persone e alla loro sicurezza è importante, ricordo che le ferrovie di recente hanno fatto un importante lavoro di modernizzazione al ponte ferroviario”.