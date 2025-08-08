Finale, scontro auto-scooter nei pressi della galleria San Donato: due feriti in ospedale

Finale Ligure. Incidente stradale, nel primo pomeriggio odierno (8 agosto), poco dopo le 13,30. È successo sull’Aurelia a Finale Ligure, nei pressi della galleria San Donato.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi per cause da accertare sono state un’auto, una Jeep, ed uno scooter. Due i feriti. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della Croce Bianca di Finale e della Croce Bianca di Spotorno e gli agenti della Polstrada.

I feriti sono stati trasportati entrambi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: per fortuna, se la sono cavata con un codice giallo ed un codice verde.