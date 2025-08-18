Finale, riconferma per Giacomo Caligaris: sarà la sesta stagione consecutiva in giallorossoblù

Finale Ligure. Riconferma, la sesta consecutiva, per Giacomo Caligaris. Il centrocampista sarà ancora uno dei punti di riferimento del Finale, anche sotto la nuova gestione di Alessi e Monteforte. Il classe 2001 dunque vestirà nuovamente la maglia giallorossoblù.

Il comunicato:

La Società F.B.C. Finale è lieta di poter annunciare la riconferma di Giacomo Caligaris. Il classe 2001 è un punto di riferimento per noi e si appresta ad iniziare la sesta stagione consecutiva con i nostri colori. A Giacomo un in bocca al lupo per la nuova stagione!