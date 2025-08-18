  • News24
Finale, riconferma per Giacomo Caligaris: sarà la sesta stagione consecutiva in giallorossoblù

Il centrocampista classe 2001 sarà un punto di riferimento anche sotto la guida di Alessi e Monteforte

Finale Ligure. Riconferma, la sesta consecutiva, per Giacomo Caligaris. Il centrocampista sarà ancora uno dei punti di riferimento del Finale, anche sotto la nuova gestione di Alessi e Monteforte. Il classe 2001 dunque vestirà nuovamente la maglia giallorossoblù.

Il comunicato:

La Società F.B.C. Finale è lieta di poter annunciare la riconferma di Giacomo Caligaris. Il classe 2001 è un punto di riferimento per noi e si appresta ad iniziare la sesta stagione consecutiva con i nostri colori. A Giacomo un in bocca al lupo per la nuova stagione!
