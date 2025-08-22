Finale, palestra comunale di via XXV Aprile vandalizzata. Il presidente: “Totale mancanza di rispetto”

Finale Ligure. “Fa veramente male vedere questa totale mancanza di rispetto verso il bene comune“.

Inizia così il duro sfogo del presidente della Polisportiva del Finale, Stefano Schiappapietra, affidato a un post su Facebook in seguito ad un raid vandalico avvenuto ai danni della palestra comunale di via XXV Aprile.

La struttura, che ospita quotidianamente le attività di bambini delle scuole, ragazzi e adulti, è stata presa di mira da ignoti che hanno danneggiato attrezzature, imbrattato il campo da gioco e creato danni alla struttura stessa.

“Un gesto che, – come sottolinea Schiappapietra, – sembra compiuto solo per il divertimento di bere, fumare, distruggere“.

Nonostante la frustrazione, la Polisportiva non si arrende: “Per l’ennesima volta cerchiamo di porre rimedio, di pulire nuovamente tutto nella speranza di rivedere solo l’impianto sportivo funzionante nel migliore dei modi”.

“Abbiamo sporto denuncia e collaboreremo con le forze dell’ordine affinché tutto ciò non succeda più, anche con l’ausilio di sistemi di sorveglianza”, ha spiegato ancora Schiappapietra.

Mentre la frase conclusiva del post è rivolta direttamente agli autori del gesto: “Potete divertirvi con modi molto più belli“.